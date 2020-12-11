救「獄中夫」蘇震清妻廖靖汝告檢察官 告誰卻沒說

立法委員蘇震清的妻子廖靖汝今天率屏東數百名鄉親北上，到台北地院遞狀自訴偵辦立委SOGO貪瀆案的台北地檢署檢察官、書記官變造湮滅證據罪，受任律師許惠峰接受採訪時，對於自訴對象為誰卻不願具體說明。

法界人士說，提告自訴案的對象需要特定，才符合法律規定，蘇陣營不肯說明具體自訴對象，不排除沙盤推演後擔心被處罰以誣告罪罪責有關。

蘇震清涉嫌收賄2580萬元，今年9月21日被訴，移審法院裁定羈押禁見迄今，蘇日前被法院提解出庭，抗議行賄人即太流公司前董事長李恆隆偵查中自白失真，錄音影光碟有留白、雜訊等，與委任律師團爭執自白光碟的證據能力，另當庭嗆檢察官不守程序正義。

法庭外，蘇震清一方動作也不斷，他們連續在立法院召開記者會質疑檢察官辦案的程序瑕疵，蘇本人本月1日起還宣稱將看守所絕食抗議司法不公。

今天上午，蘇震清的妻子廖靖汝率屏東鄉親數百人搭乘16輛雙層遊覽巴士北上聲援蘇震清，一行人先在立法院開記者會，隨後有幾輛遊覽車繞行台北地院前的博愛路，但未停車下客，廖靖汝與許惠峰隨即前往台北地院遞狀自訴檢察官違法。

許惠峰說，他們要自訴承辦立委貪瀆案的檢察官涉嫌變造湮滅證據、偽造文書2罪，但對於自訴對象有無特定？許惠峰支吾其詞「呃，就是要告當時作這個筆錄的檢察官還有書記官」。