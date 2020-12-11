博奕網站負責人遭羈押 嘉院裁定2500萬交保

嘉義市田姓男子被控經營博奕網站，不法獲利甚鉅，10月間通緝到案被羈押，法官審酌全案已詰問證人完畢，明年3月將辯論終結，並准予新台幣2500萬元交保，但須向地院報到。

被告田姓男子自105年9月起，夥同郭姓、周姓等人成立博奕網站，提供賭客登入網站簽注，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道及不實合約等方式，分批自境外將賭金匯回台灣。

被告郭姓男子等人於去年12月初遭查獲，今年3月底遭起訴，不過，博奕網站負責人田男接獲檢調搜索消息開始逃亡，檢方多次傳拘未到案遭通緝，田男於10月6日向嘉義地檢署投案，因否認犯行，遭法官裁定羈押禁見。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔今天指出，被告田男日前由辯護人聲請准予具保800萬元至1000萬元停止羈押，基於案件證據已調查完畢，並考量被告羈押時間、所涉犯罪情節、比例原則及其權益等事由，應可具保、限制出境出海住居、定期報到來代替羈押。

不過，法官參酌被告田男透過地下匯兌方式，自106年12月起、不到2年時間，依同案被告吳承霖指示將人民幣匯入中國大陸銀行人頭帳戶，並在台灣以現金方式取得的賭博犯罪所得，高達6億8000多萬元，獲利甚鉅，涉案情節重大。

而且，田男名下有存款、股票、5筆房屋、3筆土地、2台名車及多筆投資，加上在他住處扣得日本的不動產買賣契約書、日本不動產買賣資料、日本出租管理協議書，可見財力豐厚，可以在國外購買房屋後收租。

因此，裁定准予被告田男以2500萬元交保，並限制住居，且自停押日起限制出境、出海8個月；另於每週一、週四，須向嘉義地方法院法警室報到。