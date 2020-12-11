冒調查局公文指煽動泰國革命 中共網軍打擊我國際形象
近期臉書等社群媒體瘋傳「調查局函總統府研討有關與美協同推動泰國民主革命」，調查局今嚴正聲明為假公文訊息，是境外有心人士偽造散布。該假公文訊息嚴重誤導民眾、有危害我國際形象之虞，顯見中共已擴大假訊息認知作戰。
檢調發現，該假公文訊息是用資安工作站劉家榮副主任名義，偽造調查局公文發函予總統府秘書長李大維，聲稱欲探討我方與美國以網路協同作戰，推動泰國民主革命相關策略。
調查局表示，為正視聽，遏止不實訊息影響政府威信及公共秩序，已規劃執行相關調查偵辦行動。經資安站報請花蓮地檢署指揮，發現帝吧網軍臉書社團陸籍管理員，利用人頭帳號轉貼推特用戶「พระอาทิตย์」假公文訊息至社團頁面，加速該假訊息散布。
調查局約談尹姓及劉姓台籍管理員後移送花檢複訊，經檢察官限制住居及出境出海。檢調追查，該訊息是一推特用戶「พระอาทิตย์」於今年11月20日在推特發布，除以泰文指責「台美介入泰國內政，造成泰國社會分裂」更附上多張假調查局公文照片，取信他人。
推特用戶「พระอาทิตย์」發布該假訊息後，立即有其他推特用戶加以轉貼分享、提高聲量。檢調調查，該用戶過去多曾以簡體字發表與中共有關貼文與留言，甚至將該假公文翻譯成英文版散布。
經交叉比對分析，此假公文事件應是中共網路水軍集體操作，藉泰國用戶名義發布假公文訊息，捏造我國與美國聯合介入泰國內政，以破壞我國外交關係及國際形象。
調查局指出，為防制境外勢力吸收網媒社群，擴大網路認知作戰，危害我國家安全及社會安定，將積極查辦境內外假訊息案件，同時呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、確實查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。
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