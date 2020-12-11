國安私菸爭議大　「重罪」或「輕罪」列為審判爭點

台北地院審理「國安私菸」案今天開庭，審判長列被訴的總統蔡英文官邸侍衛室、華航公司相關被告涉犯貪汙重罪或是菸酒管理法輕罪為爭點；私菸案去年起訴，準備程序已結束，未來這起重大矚目案件一審以重罪收場或者大案小判，存有變數。

台北地檢署偵辦私菸案，是以貪汙罪的「以公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品罪」對總統官邸侍衛室軍職人員治罪，法定刑度在10年以上，少校軍官吳宗憲、張恒嘉2人曾因此遭羈押禁見，由於法條少於訴訟實務上適用，府方又定調為「超買」，引起各方討論。

審判長邱瓊瑩今天整理全案爭點，包括私菸是否為漏稅物品？私菸課稅的時點為何？軍人與華航人員誰是納稅義務人？如菸品為漏稅物被告是否知情？用公務車載菸是否構成貪汙？團購私菸是否為行政罰？菸品禮遇通關的任務分配為何？軍士官間有無犯意聯絡？

合議庭今天傳喚吳宗憲、張恒嘉等「軍人幫」被告以及華航空品處前副總邱彰信、協理于堯等「華航幫」被告一共14人出庭，讓吳宗憲、張恒嘉以「證人」接受檢察官主詰問，同時開放同案被告各自詰問。

2019年7月11日到22日蔡英文總統出訪太平洋友邦島國，驚爆隨行國安特勤人員夾帶近萬條未稅私菸「機邊交貨」闖關，但私菸被調查局攔截，群情譁然。

台北地檢署分案追查刑責，去年8月重罪起訴吳宗憲、邱彰信等13人，並追加起訴吳宗憲的劉姓女性友人逃漏稅捐罪，起訴被告中，國安局特勤中心警安組上校副組長林志建審判中「補」認罪、盼獲緩刑宣告，是本案唯一認罪的被告。