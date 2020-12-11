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司改見成效 司法院調查：律師對法官信任度逾8成

中央社 / 台北11日電

司法院。 中央社
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司法院今天公布「109年律師司法改革成效認知調查主要結果」，律師對法官信任比率達83.3%，同意各項司改政策及新制有助提升司法品質81.6%，顯見積極推動司改確有成效。

為瞭解律師對司法改革新政的認知及評價，司法院今年委託世新大學辦理「109年律師對司法改革成效認知調查」，調查內容包括司法院推行的各項「服務措施」、「人事項目」、「審判過程與結果」、「制度改革」及「司法改革政策及新制」等主題。

司法院指出，依據調查結果，律師對法官信任比率達83.3%，同意各項司法改革政策及新制有助於提升司法品質者為81.6%，其他指標也顯示律師對司法措施及各項制度均表肯定。

司法院表示，調查共計4大主題、33項指標，正面評價遠高於負面評價。其中，滿意度達8成以上者計19項，未及6成者僅2項，顯示律師對司法院推行的各項制度及精進措施均相當肯定，對於審判效率則有更高的期待。

另外，律師認為「推動國民法官制度」有幫助的比率雖然只有55.7%相對較低，但正面評價仍較負面評價高出11.4個百分點。

司法院指出，根據調查，超過7成以上（73.1%）民眾認為由人民參與刑事審判，與法官討論後一起決定判決結果，可以提升人民對司法的信賴；且在「國民法官法」公布後，司法院已透過多元管道積極宣導、致力於完善制度運作所需的各項基礎工程，期盼審、檢、辯攜手並進，共同邁向司法審判新紀元。

「109年律師對司法改革成效認知調查」的調查對象為台灣地區執業律師，調查時間為今年8月17日至10月14日，共寄出9530份問卷，有效回收樣本為2506份，並以其中近2年有執業的2286名律師調查資料進行分析。

司法院 律師 司法改革

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