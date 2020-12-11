快訊

有圖／拆了！「小豬」羅志祥2.7億豪宅游泳池只剩墩座

地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲器官移植風波 吳子嘉罵吳祥輝「爛咖」獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神秘經費來源。爛咖。」等言論，挨告妨害名罪。台北地檢署調查後，認為吳子嘉有經查證，且是針對可受公評之事合理評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，2018年間在台出版美國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」中文版。吳祥輝當年9月3日刊登自由時報廣告指控柯文哲過去透過中國組織「器官兩岸一家親」帶病人赴中進行器官移植，而這些器官都來自法輪功。

10月3日，美麗島電子報董事長吳子嘉，在壹電視「年代向錢看」節目上，發言稱：「這個是一批非常下流的獨派幹的事情…獨派嘛他們這些吳祥輝是臨時演員，第一個臨時演員是吳祥輝…誰出來扮演這個拳擊手，後面還有人給他錢，我剛剛講的經費來源」

「有很神秘的經費來源，也有很神秘得新的參加者…找一個爛咖的這個吳祥輝突然間冒出來，你以前過去聽過吳祥輝這個人嗎？」等語。事後，吳祥輝認為吳子嘉發言足以損及其名譽，提告公然侮辱及誹謗罪。

吳子嘉坦承有發表相關言論，但堅決否認有不法犯行，辦稱當時台北市長柯文哲與獨派有衝突，他認為捏造柯仲介器官這件事是獨派幹的。台大醫院當時最好的葉克膜醫生是柯，如果針對器官移植抹黑，不只針對柯，也是台大醫院。

一般政治鬥爭不會去摧毀台大醫院形象，所以他才用「下流」來形容。吳祥輝是選舉公關公司負責人，就是收費幫人選舉的，他還幫忙介紹客戶，所以知道這件事，吳祥輝這次做的是假文宣。一個台大教授被他講成這樣子，所以才會用「爛咖」這個字眼。

檢方認為，吳子嘉有經查證，而有相當理由確信吳祥輝是接受他人出資而出手攻擊柯文哲，尚非無的放矢；且指摘「爛咖」是基於前述攻擊事情的合理評論，並非毫無來由的無端謾罵。

檢方指出，此部分縱使受批評者感到不快或委屈，但吳子嘉的新聞評論並非以妨害名譽為唯一目的，且吳祥輝刊登於報紙廣告的作法也屬可受社會公評之事，國家應給予最大限度的維護，俾利追求真理及監督各種政治或社會活動的功能得以發揮，不構成犯罪。

媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神秘經費來源。爛咖。」等言論，挨告妨害名罪。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照
媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神秘經費來源。爛咖。」等言論，挨告妨害名罪。台北地檢署今依罪嫌不足，不起訴。圖／本報資料照

吳祥輝 吳子嘉 柯文哲

延伸閱讀

辭黨主席？柯文哲：很多問題都想過 不是想怎樣就怎樣

傳柯文哲擬辭主席 民眾黨：外界勿妄加揣測

頻參與民眾黨活動遭轟「無心市政」 柯文哲：有夠冤枉

相關新聞

「車頭晃一下」被警攔查酒測違反程序 酒駕男逆轉獲判無罪

桃園楊姓男子酒駕一審被判刑4月，他上訴主張自己無「已發生危害」、「易生危害」，警方就逕自追近社區地下室對他酒測，二審合議...

柯文哲器官移植風波 吳子嘉罵吳祥輝「爛咖」獲不起訴

媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神...

冒調查局公文指煽動泰國革命 中共網軍打擊我國際形象

近期臉書等社群媒體瘋傳「調查局函總統府研討有關與美協同推動泰國民主革命」，調查局今嚴正聲明為假公文訊息，是境外有心人士偽...

國安私菸爭議大　「重罪」或「輕罪」列為審判爭點

台北地院審理「國安私菸」案今天開庭，審判長列被訴的總統蔡英文官邸侍衛室、華航公司相關被告涉犯貪汙重罪或是菸酒管理法輕罪為...

上網買種子種大麻又從國外夾帶安毒 男辯長年失眠才犯案

台中市民朱姓男子兩年前上網至國外網站，購買大麻種子，然後在鐵皮屋栽種大麻；朱男又於去年在馬來西亞吉隆坡購買安非他命500...

司改見成效 司法院調查：律師對法官信任度逾8成

司法院今天公布「109年律師對司法改革成效認知調查主要結果」，律師對法官信任比率達83.3%，同意各項司改政策及新制有助...

不滿公車隨意變換車道 他駕車急煞擋公車還持球棒揮擊

王姓男子3月間駕駛自小客車路經潭子區中山路時，不滿朱姓男子駕駛公車隨意變換車道、及使用遠光燈，即駕車猛然煞停於公車前方，...

「好康兼職月薪3萬」 男子懸崖勒馬掛失停止帳戶詐欺無罪

「好康兼職，月薪3萬起，薪水先付…」台南市徐姓男子去年12月在臉書上發現該廣告，與對方互加line好友，得知提供1個帳戶...

台大博士生掛名副總裁 投資貴金屬吸金7200萬

從事保險業的男子余秉原與助理郭俊昱，涉利用與香港接觸頻繁機會，向親友兜售香港保單，兩人成立「艾恩斯」投資公司，找來台大博...

病媳虐死97歲公公 逆轉判15年

戚姓女子不滿九十七歲公公拒絕午睡，竟在寒冬中將公公拖進浴室沖冷水、噴殺蟲劑等方式凌虐致死，被依傷害致死罪起訴，法院一審認...

赦免准駁前不執行死刑？蔡清祥：赦免是總統職權

監察院國家人權委員今天表示，在全面停止執行死刑或廢死前，法務部應妥善處理執行死刑的各種問題；如果申請總統赦免尚未作成准駁...

國民法官模擬法庭評議判7年6月 比實際案例重

士林地院依國民法官法2023年新制上路後規定，舉辦模擬法庭，歷經三天審理，由檢辯提出證據書證、物證，也詰問實際案件中的精...

熱門新聞

異性緣極佳！籍斯瀚涉毒擁槍 竟讓人妻倒貼開尪車劫囚

王美花、顧立雄陽明山發生車禍 騎士摔車、機車噴飛對向

竹北劫囚案／籍斯瀚在基隆落網 4名犯嫌遭到逮捕1女還在逃

獨／失蹤母女案離癌外婆掛紙板走遍台灣尋人 淚崩求見面

台中七旬失智老翁失蹤一天 警追監視器發現竟在這裡

女護理師慘遭司機性侵 「我有女朋友」求饒才脫身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。