柯文哲器官移植風波 吳子嘉罵吳祥輝「爛咖」獲不起訴

媒體人吳子嘉2018年10月3日，在電視節目上發言，講述「下流獨派幹的事情，派吳祥輝是臨演，誰出來扮演打擊手，後面還有神秘經費來源。爛咖。」等言論，挨告妨害名罪。台北地檢署調查後，認為吳子嘉有經查證，且是針對可受公評之事合理評論，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝，2018年間在台出版美國作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」中文版。吳祥輝當年9月3日刊登自由時報廣告指控柯文哲過去透過中國組織「器官兩岸一家親」帶病人赴中進行器官移植，而這些器官都來自法輪功。

10月3日，美麗島電子報董事長吳子嘉，在壹電視「年代向錢看」節目上，發言稱：「這個是一批非常下流的獨派幹的事情…獨派嘛他們這些吳祥輝是臨時演員，第一個臨時演員是吳祥輝…誰出來扮演這個拳擊手，後面還有人給他錢，我剛剛講的經費來源」

「有很神秘的經費來源，也有很神秘得新的參加者…找一個爛咖的這個吳祥輝突然間冒出來，你以前過去聽過吳祥輝這個人嗎？」等語。事後，吳祥輝認為吳子嘉發言足以損及其名譽，提告公然侮辱及誹謗罪。

吳子嘉坦承有發表相關言論，但堅決否認有不法犯行，辦稱當時台北市長柯文哲與獨派有衝突，他認為捏造柯仲介器官這件事是獨派幹的。台大醫院當時最好的葉克膜醫生是柯，如果針對器官移植抹黑，不只針對柯，也是台大醫院。

一般政治鬥爭不會去摧毀台大醫院形象，所以他才用「下流」來形容。吳祥輝是選舉公關公司負責人，就是收費幫人選舉的，他還幫忙介紹客戶，所以知道這件事，吳祥輝這次做的是假文宣。一個台大教授被他講成這樣子，所以才會用「爛咖」這個字眼。

檢方認為，吳子嘉有經查證，而有相當理由確信吳祥輝是接受他人出資而出手攻擊柯文哲，尚非無的放矢；且指摘「爛咖」是基於前述攻擊事情的合理評論，並非毫無來由的無端謾罵。