「好康兼職月薪3萬」 男子懸崖勒馬掛失停止帳戶詐欺無罪

「好康兼職，月薪3萬起，薪水先付…」台南市徐姓男子去年12月在臉書上發現該廣告，與對方互加line好友，得知提供1個帳戶起薪1萬、月領3萬，徐當下為賺錢沒多想，寄出銀行帳戶存摺及提款卡，被詐騙集團用來詐騙，事隔2、3天，對方未付薪水，徐越想越不對勁，到銀行申請掛失止付，檢方仍依洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌起訴，台南地院認證據不足，認徐無罪，可上訴。

檢警調查，徐去年12月下旬，在台南市麻豆區某便利超商，以交貨便的方式，將其合作金庫銀行帳戶存摺、提款卡寄給詐騙集團，並依指示在交寄前將提款卡密碼改為對方要求號碼。而詐騙集團成員於同年12月31日晚間佯裝為彭姓男子的友人，以line打電話給彭，誆稱急需借款5萬，致彭受騙上當，今年1月2日下午依指示匯款5萬元到林姓男子帳戶，林再依詐騙集團指示將5萬存入徐帳戶內，但因屢試失敗，才改匯款其他帳戶，且該款項旋遭提領一空。

徐表示，他在臉書上看見一則廣告，内容為「好康兼職，月薪3萬起，薪水先付，無須投資，被動收入，詳情加LINE」，他便加對方LINE好友，對方傳送訊息給我「台北運動彩券公司，工作性質租約如下，提供1個帳戶起薪1萬，月領3萬。」。

他表示，詢問對方公司為何要租賃金融帳戶，對方告訴他說公司因為金流龐大，需要其他戶頭分擔，當下他想賺錢沒有多想，就將名下合作金庫銀行金融帳戶的存摺及提款卡，依指示透過超商到店服務方式寄送出去，並將提款密碼依指示更改成指定的號碼。

寄出後，對方沒有給他當初說好1個帳戶每個月可以領3萬元報酬，約過2至3日，他越想越不對勁，便主動打電話給合作金庫，將該帳戶做停用、掛失動作，也沒有再與對方連繫。