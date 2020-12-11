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勞金局弊案 北檢聲押禁見寶佳資管執行長唐楚烈等5人

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠東百貨股票，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元炒股，違反證交法等罪。台北地檢署昨搜索復華投信公司等處，複訊後認定寶佳資管執行長唐楚烈涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，今清晨向法院聲押禁見併限制出境、出海。

檢廉調查，游迺文涉嫌與邱裕元共謀以勞動基金炒作遠東百貨公司股票，並使復華投信獲利。游男已遭收押禁見、邱男則以30萬元交保。檢廉查扣游男手機並勾稽金流，昨兵分5路搜索復華投信公司及邱男等4名被告住處。

檢廉以被告身分約談唐兼任嘉源投資負責人的唐楚烈，兼任嘉源投資部門主管的邱裕元，及擔任復華證券投資信託公司投資長、基金經理人的邱明強、劉建賢到案說明。

唐、邱裕元等人自去年5月下旬起共謀及炒股，將遠百股價拉抬後，遂從今年4月間起至7月間止，以賣超出脫遠百股票為主，但售出數量數量不如預期，於是開始尋覓外部資金配合承接遠百股票。

邱裕元自今年7月起與游迺文勾串，分階段炒作拉抬遠百某檔股票，由邱裕元邀約游迺文見面，並安排邱明強、劉建賢參與前往寶佳餐飲。游迺文繞過承辦人，私自指示勞金局下單的證券公司，以勞動基金帳戶持續掛單買進遠百公司股票逾400張。

檢廉懷疑，游迺文帳戶內的900萬元不明資金可能是賄款，經查扣手機過濾通訊及對話紀錄、持續清查金流後鎖定原本為證人身分的唐楚烈，昨將他轉為被告約談到案。

檢方漏夜偵訊後，向法院聲押禁見唐、邱明強併限制出境、出海，另聲押禁見劉建賢、邱裕元及陳姓復華投信研究員，而許姓證人則獲請回。全案朝貪汙之行受賄罪、證交法操縱股價罪、違反證券投資信託及顧問法、刑法背信等罪方向偵辦。

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠東百貨股票，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元炒股。台北地檢署複訊後向法院聲押禁見寶佳資管執行長唐楚烈併限制出境、出海。本報資料照片
勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠東百貨股票，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元炒股。台北地檢署複訊後向法院聲押禁見寶佳資管執行長唐楚烈併限制出境、出海。本報資料照片

炒股 勞動部

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