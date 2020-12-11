勞金局弊案 北檢聲押禁見寶佳資管執行長唐楚烈等5人

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠東百貨股票，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元炒股，違反證交法等罪。台北地檢署昨搜索復華投信公司等處，複訊後認定寶佳資管執行長唐楚烈涉犯重罪，且有串滅證及逃亡之虞，今清晨向法院聲押禁見併限制出境、出海。

檢廉調查，游迺文涉嫌與邱裕元共謀以勞動基金炒作遠東百貨公司股票，並使復華投信獲利。游男已遭收押禁見、邱男則以30萬元交保。檢廉查扣游男手機並勾稽金流，昨兵分5路搜索復華投信公司及邱男等4名被告住處。

檢廉以被告身分約談唐兼任嘉源投資負責人的唐楚烈，兼任嘉源投資部門主管的邱裕元，及擔任復華證券投資信託公司投資長、基金經理人的邱明強、劉建賢到案說明。

唐、邱裕元等人自去年5月下旬起共謀及炒股，將遠百股價拉抬後，遂從今年4月間起至7月間止，以賣超出脫遠百股票為主，但售出數量數量不如預期，於是開始尋覓外部資金配合承接遠百股票。

邱裕元自今年7月起與游迺文勾串，分階段炒作拉抬遠百某檔股票，由邱裕元邀約游迺文見面，並安排邱明強、劉建賢參與前往寶佳餐飲。游迺文繞過承辦人，私自指示勞金局下單的證券公司，以勞動基金帳戶持續掛單買進遠百公司股票逾400張。

檢廉懷疑，游迺文帳戶內的900萬元不明資金可能是賄款，經查扣手機過濾通訊及對話紀錄、持續清查金流後鎖定原本為證人身分的唐楚烈，昨將他轉為被告約談到案。