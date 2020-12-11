當著女友面向女員工道歉 老闆稱「可能是我精蟲充腦」

公司黃姓老闆6月間，佯裝要幫女員工小蘋（化名），趁機撫摸她的胸、腹、大腿等部位，經被害人提告，黃在女友面前向小蘋道歉，並說「我內心就是有點想歪了，就是有些不對的地方，或者是毛手毛腳或者是存心要吃你豆腐」、「可能我今天是精蟲衝腦」等語，台中地院依違反性騷擾防治法將他判處拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，黃男是小蘋的前雇主，於6月24日上午，在中市西屯區公司辦公室內，佯裝要幫她按摩，趁她不及防備之際，徒手隔著她的衣褲，觸碰她胸部上方、腰部、腹部、大腿上方等身體隱私處，對她性騷擾得逞。

黃男還將頭靠近小蘋，並作勢欲親吻小蘋時，她旋即以手阻擋，黃男乃作罷，經被害人報警處理。黃坦承犯案。

法官審酌，黃男於案發後在女友面前，為他觸摸小蘋身體隱私處向被害人道歉時，提及「我內心就是有點想歪了，就是有些不對的地方，或者是毛手毛腳或者是存心要吃你豆腐」、「可能我今天是精蟲衝腦」等語。

法官認黃男觸摸小蘋身體隱私處行為，確係帶有挑逗、調戲意味無誤，則黃男主觀上具性騷擾意圖及犯罪故意甚明，遂判處拘役。