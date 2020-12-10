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赦免准駁前不執行死刑？蔡清祥：赦免是總統職權
監察院國家人權委員今天表示，在全面停止執行死刑或廢死前，法務部應妥善處理執行死刑的各種問題；如果申請總統赦免尚未作成准駁前，就應該暫緩執行死刑，法務部長蔡清祥回應說，赦免與否是總統的法定職權，如果總統下令法務部進行研議，就會依法處理。
蔡清祥說，法務部執行死刑是依照法律規定依法行政，必須考量死刑犯有無聲請再審、聲請或提起非常上訴，或者有無聲請司法院大法官會議解釋等救濟程序，再請幕僚單位審慎評估而決定，於程序上必需作到完備，他才會批准死刑執行令，一切依法辦理。
有法界人士表示，如果死刑犯申請總統赦免執行，在未作出准駁前法務部即不能執行死刑，無異讓死刑犯開啟取巧性的逃死機制，而此例一開，將嚴重干擾司法行政相關機關的行政選擇權，且未必符合正當法律程序，不過，因個案情狀有別，討論時仍須回歸個案審酌。
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