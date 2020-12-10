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國民法官模擬法庭評議判7年6月 比實際案例重

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地院依國民法官法2023年新制上路後規定，舉辦模擬法庭，歷經三天審理，由檢辯提出證據書證、物證，也詰問實際案件中的精神鑑定鑑定人，今天中午辯論終結，最後經約4小時評議，認定被告犯殺人未遂罪，無刑法19條第2項適用，判處被告有期徒刑7年6月。

據悉，實際案例原判決，張姓工程師離職後，偽造員工識別證，混入公司，持凶器殺害主管，一審法院判刑9年6月，二審期間達成和解，判處7年徒刑，最後上訴駁回確定；模擬法庭國民法官審判結果，比實際案例判刑重。

士院指出，本次選任國民法官飛過往模擬法庭採報名制，而是依照新法實施後抽籤選任等程序，選任6位國民法官、4位備位法官，包含公司總經理、副機長、行銷、會計、家管等人，年紀在20至70算間。

士院表示，本次國民法官法庭組成，具百工各業特色，並有相當高水準的學經歷，可以期待能豐富反應國民法律感情，模擬法庭計有6位直接行使訊問權，如被告行凶遭人壓制後，被告手中所持凶器是否仍緊握不放或早已鬆手、被告平日待人的態度如何、行凶時口出何詞等。

法院指出，國民法官提問均緊密扣事實爭點，即殺人犯意之有無，無待職業法官多為述說解釋，即能獨立、主動掌握案情爭點提問、切中核心。

模擬法庭評議過程在士院大禮堂轉播，供國民法官分別表示「判太久也不好，人生剩不到幾年，未來工作不好找」「因現實生活壓力，一時有了殺人想法，但人非完人，應給予再次改進機會」「我認為被告要得到應有懲罰」「犯後態度好又和解了，認為可以減刑」等語。

最後，投票以8:1認為犯殺人未遂罪，不適用刑法19條則是9:0；對於刑度則是有國民法官認為應判處9至8年，但未達三分之二以上同意，接著以最不利被告的意見，順次算入「次不利」選項，最後評議結果為7年6月徒刑。

國民法官在宣判後研討會中指出，經過此審判流程，認為國民法官法是可以進行的，且對於新聞上的社會刑事案件，有新的感覺，能體會、了解法院如何判決，看到被害人傷勢後，腦中還是會回想傷勢，希望可以先做心理建設。

也有國民法官指出，原本以為不會緊張，但坐上國民法官席後仍會感到害怕，建議在法庭審判前，能有時間建立提升心理素質，避免看到案件證據過於震撼。

研討會中，副院長蔡烱燉致詞指出，感謝國民法官及參與模擬法庭所有人員的付出外，更強調擔任國民法官參與審判，已不是理論，也不是紙上談兵，而是即將自2023年1月1日起，成為每位國民的日常。

士院指出，國民法官們均一致肯定國民參與審判制度，確可使司法更加透明，讓人民進入法院，更加瞭解司法。士林地院院長蘇素娥表示，沒有不成功的模擬法庭，透過模擬法庭發現、解決進而調整，謝謝國民法官走進法院。

士林地院舉辦模擬法庭，經評議後宣判被告犯殺人未遂罪，判處7年6月徒刑。記者蕭雅娟／攝影
士林地院舉辦模擬法庭，經評議後宣判被告犯殺人未遂罪，判處7年6月徒刑。記者蕭雅娟／攝影
法院禮堂轉播評議過程。記者蕭雅娟／攝影
法院禮堂轉播評議過程。記者蕭雅娟／攝影

國民法官 殺人 司法

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