勞動基金弊案檢廉搜索復華投信 金管會：配合調查

針對勞動基金弊案，金管會表示會全力協助調查。聯合報系資料照／記者戴瑞瑤攝影

勞動基金弊案，台北地檢署今指揮廉政署發動第三波行動，搜索復華投信，且約談復華投信投資長邱明強與基金經理人劉建賢。金管會證期局今表示，此行動為檢調的調查行動，會督促復華投信配合檢調調查，金管會也會全力協助檢調調查。

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉接受餐飲招待，指示代操券商下單遠百股票超過400餘張，與寶佳資產管理公司投資主管邱裕元共同炒作股票，以低買高賣方式獲取不法利益。台北地檢署今指揮廉政署發動第三波行動，搜索復華投信公司等5處，復華證券投資信託公司投資長邱明強、基金經理人劉建賢也被約談。

金管會證期局表示，此案已由檢調調查中，不方便發表意見，金管會會督促復華投信配合檢調調查，若檢調有需求，金管會也會全力配合檢調調查。

復華投信則回應，檢廉今天下午的確有至復華投信台北總公司進行搜索，公司皆配合調查，至於細節因仍在調查中，不便對外説明。