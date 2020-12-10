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泉順被控高價米摻低價米涉詐欺違反食安法 一審判無罪

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

包裝米大廠苗栗縣泉順食品公司被控2017年到2019年間將高價米摻低價米賣給2家餐飲公司，出貨1億4000多萬元，從中賺取價差，苗栗地檢署今年4月間依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴泉順公司及董事長李東朝、執行長蔡寵信，苗栗地方法院審理後，今天判決被告泉順食品公司、李東朝、蔡寵信都無罪。

泉順生產山水米品牌等包裝米，2013年曾爆發越南米混充台灣米案，泉順董事長李東朝的兒子時任副總經理，被判刑1年6個月、緩刑4年，另上繳國庫400萬，但檢方去年2月又接獲檢舉，指泉順再爆涉嫌摻米賺價差，苗栗檢方調查後依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴，引起外界關注。

當時泉順公司對遭起訴大表訝異，強調公司沒騙人，發聲明強調是離職員工惡意栽贓、嫁禍公司，造成泉順公司莫大傷害，相信司法會還給泉順公道，公司高層人員強調與2間公司的訂單並無合約，僅業務私下手寫訂單，也沒限定米種，為達到廠商品質與口感，甚至加了更高價的越光米，2012年泉順山水米已摔跤過一次，公司不會再犯第二次錯。

判決書指出，檢察官對起訴的犯罪事實，應負提出證據及說服的實質舉證責任，如果提出的證據不足為被告有罪的積極證明或指出證明方法，無從說服法院形成被告有罪的心證，基於無罪推定原則，自應為被告無罪判決之諭知。

法院審理也認為餐飲公司向泉順採購「玫瑰壽司米」期間長約2年，但雙方並未訂立書面契約，更無明文約定要何種米種、產地、國別，至於購買期間餐飲公司曾提出多次客訴白米內容，被告泉順公司予以逐一改善，期間還由餐飲公司自行中斷買賣契約，實非泉順施用詐術。

全案一審判決被告無罪，苗栗地檢署表明將上訴，在收到判決書後會研擬上訴書撰寫事宜，對苗栗地院拒絕採認全案幾點事實表達遺憾。

泉順公司則表示，全案因前員工惡意檢舉，涉及捏造事實入人於罪，泉順將另提訴訟並提出求償，以證清白，維護司法公正，確保不會再有其他人受害。

泉順公司遭控以高價米摻低價米賣給2家餐飲公司，今年4月遭苗栗檢方以詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴，苗栗地方法院審理後，今天判決被告泉順公司及董事長李東朝、執行長蔡寵信無罪。報系資料照
泉順公司遭控以高價米摻低價米賣給2家餐飲公司，今年4月遭苗栗檢方以詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴，苗栗地方法院審理後，今天判決被告泉順公司及董事長李東朝、執行長蔡寵信無罪。報系資料照

詐欺 司法

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