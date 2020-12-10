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台大博士班男鎖定高學歷族群 投資貴金屬吸金7200萬元

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

從事保險業余秉原與其助理郭俊昱，涉利用與香港接觸頻繁機會，向親友兜售香港保單，2014年成立「艾恩斯」投資公司，再找同高學歷的賴韻如當副總裁，以6%至12%的保證獲利，鎖定年輕有為菁英，以投資境外貴金屬為由吸金7200萬元。台北地檢署今依違反銀行法、保險法等罪起訴郭、賴並通緝余。

檢方調查，余秉原擁有台灣大學博士班學歷，自2014年到2017年間，透過友人賴韻如向她的台大博士班同學及過往職場同事，遊說投資貴金屬獲利，並對外舉辦多場投資說明會。

為此設計出「固定收益組合」等投資方案，以保證獲利6%至12%利率，向投資人表示與香港貴金屬公司合作，可以從操作貴金屬獲利。余秉原等人鎖定出社會15年內，有正當工作的高學歷者為目標。

為取信投資人，余等人還公布他們合作的香港貴金屬公司，讓投資客可以從網路找到相關資料，自行研究是否值得投入資金。由於「艾恩斯」投資獲利不如預期，無法順利支付利息，收不到利息的投資人因此向檢調提告。

2018年10月，北檢指揮調查局桃園市調處搜索，查扣帳冊資料及投資合約書等事證。經勾稽後，認定認定余秉原等3人違反銀行法第29-1條，且余秉原、郭俊昱未經許可販賣的香港保單，違反保險法。目前有25名被害人受騙，不法金額約7200萬元。

從事保險業余秉原與其助理郭俊昱，涉利用與香港接觸頻繁機會，向親友兜售香港保單，2014年成立「艾恩斯」投資公司，再找同高學歷的賴韻如當副總裁，以6%至12%的保證獲利，鎖定年輕有為菁英，以投資境外貴金屬為由吸金7200萬元。台北地檢署今依違反銀行法、保險法等罪起訴3人。圖／本報資料照。
從事保險業余秉原與其助理郭俊昱，涉利用與香港接觸頻繁機會，向親友兜售香港保單，2014年成立「艾恩斯」投資公司，再找同高學歷的賴韻如當副總裁，以6%至12%的保證獲利，鎖定年輕有為菁英，以投資境外貴金屬為由吸金7200萬元。台北地檢署今依違反銀行法、保險法等罪起訴3人。圖／本報資料照。

香港 保險 菁英

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