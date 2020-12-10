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雙和醫院副院長酒駕被逮 院方：進行懲處並將調動職務

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

衛福部雙和醫院副院長林乾閔昨晚聚餐結束後，不顧酒駕風險仍開車返家，未料行經市民大道附近時，不勝酒力睡著，被巡邏員警發現，酒測值超過0.45毫克，依公共危險罪嫌送辦。對此雙和醫院表示，已針對林醫師的行為進行懲處，並將調動職務。

雙和醫院表示，對於昨日深夜酒駕行為，林醫師本人自知酒駕犯法，也非常後悔對社會做了負面示範，誠摯的向社會大眾道歉，並將深刻反省；雙和醫院也在今早釐清瞭解案情之後，針對林醫師的行為立即進行懲處。

雙和醫院說，台北醫學大學與雙和醫院深感抱歉與遺憾，醫師的職責是救治病人，應遵守嚴謹的行為規範，對於此事引起社會負面觀感，表示歉意，也將對所屬單位所有同仁再加強宣導及提醒，以社會大眾安全及責任為念，切勿再犯。

經求證，懲處內容包括調動職務，但詳細內容不便對外透露，另林乾閔今天仍有正常上班。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雙和醫院副院長林乾閔。圖／本報系資料照
雙和醫院副院長林乾閔。圖／本報系資料照

醫師 酒駕 北醫

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