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詐領助理費上千萬 台南議員洪玉鳳：沒擺到個人口袋

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

國民黨台南市議員洪玉鳳及先生郭勝煌，被控以人頭擔任助理或以少報多，向台南市議會詐領助理補助費，計1134萬多元，一審兩人均判2年、緩刑5年，檢方及洪玉鳳夫婦不服上訴，台南高分院合議庭中午開庭，就其詐領金額認定及原審認定犯罪所得與檢方沒收金額有落差進行審理，洪玉鳳強調「沒擺到個人口袋」。

全案原定今天審結，但因洪玉鳳夫婦、台南市議會等提供公費助理、私聘助理及利用人頭向議會請領助理費及實際支出明細費用等，仍待釐清，審判長決定擇期候辦。而前市議員唐碧娥及支持者也到庭關心。

審判長詢及實際助理與人頭人數？洪玉鳳說，因為助理來來去去人數不一定，最多就每月合計24萬元。她也說，助理薪資也視工作能力及工作量不同，待遇也不一樣。至於利用人頭請領助理費部分，她解釋，用在服務處開銷、紅白帖、喜幛、輓聯及贊助廟會活動等，「沒擺到個人口袋」。

原審認定洪玉鳳夫婦犯罪所得為1134萬多元，與檢方計算出犯罪所得1183萬多元而遭沒收金額有落差，洪玉鳳表示，沒有意見。她說，該數字是根據電腦資料，及2013年7月之前沒有電腦資料，檢方據證人說詞及推算出來的。

台南高分院合議庭今天就其詐領金額認定及原審認定犯罪所得與檢方沒收金額有落差進行審理，洪玉鳳強調「沒擺到個人口袋」。本報資料照片
台南高分院合議庭今天就其詐領金額認定及原審認定犯罪所得與檢方沒收金額有落差進行審理，洪玉鳳強調「沒擺到個人口袋」。本報資料照片

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