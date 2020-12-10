噴殺蟲劑虐死公公說謊刪通訊 法院批病媳「蔑視人倫」

戚姓女子因97歲杭姓公公拒絕午睡，她不僅沖冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍公公，最終凌虐公公致死，被依傷害致死罪嫌起訴，士林地院一審認為戚女罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年。案經上訴，台灣高等法院今改依殺人罪判15年，限制出境、出海。

高院合議庭由審判長陳筱珮、受命法官陳玉雲、陪席法官羅郁婷組成，本庭也是男子梁崇銘吸毒殺母剁頭案，二審判無罪的合議庭。

高院認定，戚女因認為公公在60歲時才收養不滿1歲、腳踝外翻的丈夫，是為了自己養老，又嫌棄丈夫要扶養、雇用外籍看護照顧高齡、不良於行且有多重疾病的公公，平時趁丈夫在外工作時，若公公不如她意，就會大聲叫罵、搶奪枴杖。

判決指出，2018年12月20日，看護餵完午餐後，公公拒絕午睡，戚女將公公拖拉進浴室，不顧公公喊救命，在寒冬中以冷水沖、徒手推打、拿馬桶刷、地板刷、板凳毆打，更以腳踩公公的胸口，再拿冷凍的雞肉、魚肉放在公公身上，在浴室狂噴殺蟲劑，最後自己回到客廳滑手機，更禁止外籍看護插手，也不准看護提供食物和水。

同日晚間，戚女得知丈夫即將返家，要求看護替公公換衣服、扶至房間休息；隔天，她仍要求看護不准餵公公吃飯，等丈夫出門後，以同樣手法再度凌虐公公，下午看護進入浴室查看，發現公公死亡。

戚女得知公公死亡，仍要求看護替公公更衣，也不通知丈夫，拖延快一個小時才打119報案稱「有老人家廁所跌倒，好像沒呼吸了」。

高院認為，根據看護證述、提供公公生前照片等證據，另警消人員證稱，戚女案發後遲遲不聯絡丈夫，卻自稱恐慌症，表現慌躁不堪，一再稱怕鬼，且多有誇張動作，案發後要求看護藏匿家中，警詢時也稱公公是和看護拉扯受傷，並在看護製作筆錄時，情緒激動地一再靠近監看看護的回答。

高院以六大理由不採信戚女的辯詞，一是戚女稱公公有力氣、可自理生活，傷勢是和她搶奪地板刷等，互毆、撞擊浴室設備造成，但實則公公患有多重疾病，大部分時間需臥床，傷勢也是戚女毆打所；二是戚女稱和公公「情同父女」，實則嫌惡公公，沒有友善對待公公。

其三，戚女稱公公脾氣暴躁、打傷看護，實則公公和前後二任看護均相處融洽；第四，戚女稱平日自己照顧公公、陪同就醫，還幫忙擦屁股，實則沒有操持家務，也未曾照顧公公；第五，戚女稱患精神疾病多年，案發前沒有按時服藥，產生幻聽、幻想，但實則她雖有精神疾病，但平日均有服藥，案發前沒有異常；最後，戚女只留下案發前咒罵母親的通訊內容，佐證自己精神狀態有異，但卻刻意刪除案發前、案發中的其他通訊內容。

高院也根據台大醫院鑑定結果，認為戚女犯案時並無欠缺辨識能力；高院指出，戚女案發前有按時服藥，沒有任何異常，她連續2天施虐期間，仍長時間打電話和外人通聯，在丈夫回家前可以停止施虐，得知公公死亡、報警前還先丟棄冷凍的雞魚，並教導看護謊稱公公在浴室跌倒，刻意規避、誤導警方偵辦。

另外，在高院審理期間，戚女可以清楚記憶、釐清案發時在警局的供述，足證戚女案發時辨識能力清晰、沒有任何欠缺，之後還和丈夫一起刪除案發前兩人之間、與其他戚有間的所有往來通訊，顯然知道法律後果，而有所隱瞞、說謊來規避刑責。