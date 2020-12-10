女業務跳槽對手「聖凱師」拌麵 竊取老客戶資料遭起訴

食品商「采風居」去年9月間發現離職的蕭姓女業務，把公用筆電帶回家並竊取多筆客戶資料，並跳槽到知名乾拌麵商「聖凱師」上班。采風居案發後倒閉，控告蕭女違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。台北地檢署根據電磁軌跡紀錄，今依妨害電腦使用罪將她起訴。

至於蕭女被控違反營業秘密法部分，檢方認為，客戶資料僅屬一般商業資料，並非公司營業秘密，此部分不構成犯罪。

檢方調查，去年9月間蕭女從舊東家離職當天，私下把公用筆電帶回家，隔一天才託人將筆電歸還。公司檢查發現，筆電內部多筆客戶資料遺失，請工程師還原電磁紀錄，驚覺蕭女刪掉一部份客戶資料，還複製其他資料夾。

「采風居公司」發現，蕭女離職後「無縫接軌」跳槽至競爭對手「聖凱師」公司上班。采風居不久後因故歇業倒閉，懷疑蕭女竊密跳槽，因此提告違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。