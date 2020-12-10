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女業務跳槽對手「聖凱師」拌麵 竊取老客戶資料遭起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

食品商「采風居」去年9月間發現離職的蕭姓女業務，把公用筆電帶回家並竊取多筆客戶資料，並跳槽到知名乾拌麵商「聖凱師」上班。采風居案發後倒閉，控告蕭女違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。台北地檢署根據電磁軌跡紀錄，今依妨害電腦使用罪將她起訴。

至於蕭女被控違反營業秘密法部分，檢方認為，客戶資料僅屬一般商業資料，並非公司營業秘密，此部分不構成犯罪。

檢方調查，去年9月間蕭女從舊東家離職當天，私下把公用筆電帶回家，隔一天才託人將筆電歸還。公司檢查發現，筆電內部多筆客戶資料遺失，請工程師還原電磁紀錄，驚覺蕭女刪掉一部份客戶資料，還複製其他資料夾。

「采風居公司」發現，蕭女離職後「無縫接軌」跳槽至競爭對手「聖凱師」公司上班。采風居不久後因故歇業倒閉，懷疑蕭女竊密跳槽，因此提告違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。

據了解，蕭女到案後否認犯罪，承認有帶回筆電，但是為了服務老客服，繼續回覆客戶問題，否認有備份及刪除資料。檢方不採信其辯詞，認為采風居老客戶確實有流到聖凱師，且采風居所提出相關電磁紀錄，顯示蕭女確實有備份、刪除資料，今依法起訴。

食品商「采風居」去年9月間發現離職的蕭姓女業務，把公用筆電帶回家並竊取多筆客戶資料，並跳槽到知名乾拌麵商「聖凱師」上班。采風居控告蕭女違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。台北地檢署今依妨害電腦使用罪起訴。圖／本報資料照。
食品商「采風居」去年9月間發現離職的蕭姓女業務，把公用筆電帶回家並竊取多筆客戶資料，並跳槽到知名乾拌麵商「聖凱師」上班。采風居控告蕭女違反營業秘密法、刑法妨害電腦使用罪。台北地檢署今依妨害電腦使用罪起訴。圖／本報資料照。

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