停藥4月動手虐死公公！病媳母親淚訴「我是罪魁禍首」
戚姓女子因97歲杭姓公公拒絕午睡，她不僅沖冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍公公，最終凌虐公公致死，檢方依家暴傷害致死罪嫌起訴，一審認為戚女罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年，台灣高等法院逆轉改依殺人罪判15年，限制出境、出海；戚女母親到庭聽判，得知判決結果情緒激動，哭訴「不服氣」，一定會上訴，替女兒爭取無罪判決。
戚母指出，「我很不服氣」，她要為她的女兒繼續奮鬥，一定會再提上訴，希望維持一審無罪判決，讓女兒繼續接受治療；她說，女兒近期都固定回診，但藥量加重，因為女兒壓力很大，平常女婿會注意她有沒有按時服藥。
她說，女兒、女婿2012年開始交往，同居並負責照顧公公，但因女婿長時間在中國，公公又常送急診，擔心公公在醫院隨時會死掉，女兒壓力非常大，不知道如何向女婿交代，怕她反對兩人交往也不敢跟她說，2013年女兒病發被送往松德醫院住院治療1個半月。
戚母說，「我女兒是個病人，平常是很退縮、自卑的小孩」，病人怎麼照顧病，因此她反對女兒、女婿來往，但她越反對兩人就越要在一起，2015年偷偷登記結婚，被她發現後逼兩人離婚，女兒恨她「嫌貧愛富」才反對兩人結婚。
她說，女兒長期在馬偕醫院治療，需要隨時有人盯著吃藥，「醫生說只要按時服藥，病情就可以控制」，2018年女兒、女婿想要再婚，她想這麼多年沒事也就放心了，但因女兒長期吃藥很早停經，也產生很多後遺症，包括記憶力減退，臉也浮腫變形，變成「月亮臉」，她做媽媽的無知，一直勸女兒自然療法，盡量少吃藥、恢復正常生活，不然怎麼生小孩，她痛哭說「我是罪魁禍首」。
戚母指出，女兒2018年8月開始停藥、只吃安眠藥，11月她打電話發現女兒講話口氣不對，間接得知是外傭欺負女兒，12月宴請親戚前夕，她打電話給女兒卻得到「你不要回來，宴客算什麼」回應，她覺得有違常理，傳簡訊給女婿「女兒在發出求救訊號，要注意」。
她說，女兒案發前就有很多徵兆，她也有提醒女婿，出事前1、2個禮拜，女兒常回家罵她、攻擊她，還衝去廚房拿刀砍她房間的門；出事後，女婿和家人都不敢讓她知道，也不讓她去探視，只騙她女兒住院治療，她直到隔年農曆春節後才得知消息。
戚母表示，對於二審判決她非常不服氣，因為松德院區、馬偕醫院病歷均稱女兒病發知道自己知道在做什麼，但完全喪失判斷力，且女兒會有幻聽、幻覺，一審陽明醫院鑑定也同樣認定，鑑定時也有問她和女婿，而最終判決無罪；但二審換台大醫院鑑定，卻完全沒有詢問她和女婿，最終只能證明女兒有病，但不能確定女兒病發時的狀況。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言