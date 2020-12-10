聽新聞
test
0:00 / 0:00
他製爆裂物引爆恐嚇女友 法官「酌量減刑」判15年
吳姓男子日前對賴姓前女友不滿，以火葯、小鋼珠製作爆裂物，丟向賴姓女子住處前引爆，造成汽車鋼板凹陷、住所落地窗玻璃碎裂，檢警偵辦後依違反槍砲彈藥管制條例起訴，法院「酌量減刑」判15年，併科罰金5萬元，可上訴。
吳姓男子為恐嚇賴姓前女友，日前在嘉義縣太保住處，以連珠炮火藥、小鋼珠加工製成爆裂物，今年2月17日凌晨，拿爆裂物到賴女嘉義市盧厝住處前引爆。強烈爆炸造成1輛自小客車左側車身鈑金凹陷，賴女住處二樓2片落地窗玻璃碎裂，賴女嚇得立即報案，警方循線找到吳男。
法院審理時，吳坦承製造爆裂物，辯稱「忘記有放入小鋼珠、可能是無意放入的」，但法官認為，吳之前檢警訊問時已承認放小鋼珠，否認辯詞是洩責之詞，不予採信。
另吳男之前曾因公共危險案，被判刑3個月去年8月才執行完畢，5年內故意再犯本案、是累犯，依法加重其刑。
判決書指出，吳男未經許可製造爆裂物，法定刑為死刑、無期徒刑，考量吳因感情糾紛才情緒失控，製造爆裂物引爆地點是空地，爆炸後僅造成器物損害、未危害他人生命，吳也賠償賴女損害並取得諒解、為他求情，因此酌量減輕其刑。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言