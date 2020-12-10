他製爆裂物引爆恐嚇女友 法官「酌量減刑」判15年

吳姓男子日前對賴姓前女友不滿，以火葯、小鋼珠製作爆裂物，丟向賴姓女子住處前引爆，造成汽車鋼板凹陷、住所落地窗玻璃碎裂，檢警偵辦後依違反槍砲彈藥管制條例起訴，法院「酌量減刑」判15年，併科罰金5萬元，可上訴。

吳姓男子為恐嚇賴姓前女友，日前在嘉義縣太保住處，以連珠炮火藥、小鋼珠加工製成爆裂物，今年2月17日凌晨，拿爆裂物到賴女嘉義市盧厝住處前引爆。強烈爆炸造成1輛自小客車左側車身鈑金凹陷，賴女住處二樓2片落地窗玻璃碎裂，賴女嚇得立即報案，警方循線找到吳男。

法院審理時，吳坦承製造爆裂物，辯稱「忘記有放入小鋼珠、可能是無意放入的」，但法官認為，吳之前檢警訊問時已承認放小鋼珠，否認辯詞是洩責之詞，不予採信。

另吳男之前曾因公共危險案，被判刑3個月去年8月才執行完畢，5年內故意再犯本案、是累犯，依法加重其刑。