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遭控殺母詐保險金 王忠義更一審無罪判決再度被撤銷！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣民王忠義被控弒父殺母，一審殺父部分判無罪（已確定），殺母部分王忠義判無期徒刑，台中高分院二審認為王母為意外溺斃，也改判王無罪，被最高法院撤銷；更一審也以法醫解剖王母出血部位的皮膚及皮下組織無外傷，極可能是單純意外落水溺斃，也無死者明顯被壓入水證據，再判王忠義無罪，但最高法院認為判決仍有違誤，二度撤銷無罪判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，更一審以第一審於事發1年後至案發現場量得的水深為159公分，就認為檢察官於案發後隔天量得現場水深115公分有誤差，沒有調查前後雨量、河床沖刷有無變化，有調查未盡、理由欠備之處。

再者，更一審判決憑王忠義報案電話中提及正在替母親人工呼吸，即推認沒有殺人犯意，未考慮王忠義於第一審曾經否認進行人工呼吸的說法，而有疑義，判決稍嫌速斷。

最高法院認為，即使認為王母是因不慎自行跌落溪中溺斃，但王忠義於傍晚天色漸暗時，帶年事已高、中度智障的母親至荒山野溪戲水，又未隨侍在側，導致無法及時救助，是否涉犯過失致死罪嫌，仍應再查明。

檢方起訴，王忠義夫婦因經濟窘迫、不堪長期照顧生病父親，2014年5月帶住院治療老父親到仁愛鄉中原部落，以鈍器重擊頭部致死，從中原橋丟下棄屍，再向警方謊報父親失蹤，直到隔年在河床上發現一具枯骨，才確認是王父。

另外，王忠義2014年10月帶妻兒及母親到國姓鄉種瓜溪河床抓蝦，直到天色昏暗支開妻兒後，將母親推落溪水，再按壓頭部進水中，確定母親無心跳，才將母親抱上岸，呼喊在下游的妻子報案，王母送醫不治。

一審認為王忠義為圖保險金，以手肘、手臂頂撞王母跌落溪中，再以手按壓頭部入水，又以雙肘抵住母親肩膀致溺斃，判王忠義無期徒刑，但二審改判無罪；殺父部分去年經最高法院駁回，王無罪確定。

王忠義被控殺母部分，二審判決無罪檢察官上訴後，被最高法院撤銷無罪判決，發回更審；台中高分院更一審認為，王母遺體解剖未發現人為加工溺斃所常出現抵抗傷或明顯外傷，身上被發現出血經法醫顯微鏡檢查結果為橫紋肌斷裂造成，相對皮膚及皮下組織並無外力造成外傷，極可能單純意外落水溺斃。

再者，死者無顱骨骨折，無顱內出血，無腦挫傷，亦未見瀰漫性軸突損傷，只有顱骨外、頭皮下損傷。死者左右肩部及右上背肌肉，內部有肌肉出血，傷勢可屬鈍力傷，但仍無死者明顯被壓制入水證據，基於「無罪推定」原則，更一審判王忠義無罪；最高法院再度撤銷發回更審。

王忠義。圖／聯合報系資料照片
王忠義。圖／聯合報系資料照片

檢察官 殺人

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