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人權團體上銬繞行總統府 籲特赦邱和順洗刷人權污點
今天是世界人權日，人權團體為替被判死刑的邱和順發聲，發起上銬繞行總統府行動，呼籲總統蔡英文回應特赦邱和順的訴求。
人權團體表示，邱和順案是我國司法史上著名的冤錯案，雖國內外普遍認為此案是目前我國最急待救援的冤案，但所有司法救濟申請皆遭法院駁回；鑑於今年61歲的邱和順，健康狀況已不容許他繼續在牢裡等待救援，義務律師團及長年投入救援的各界人士請求總統特赦，為長達32年的不正義畫下終止符。
律師團及救援團體今年4月遞交特赦請求書，至今已近250日，但無論救援團體幾次行文總統府，或請總統觀展、了解邱和順案，都從未獲總統回應。
在12月10日世界人權日這天特赦邱和順，對我國有深刻意義，象徵我國願意洗刷這個聞名國際的人權污點，但這天似乎遙遙無期。因此，人權團體今天上午9時在總統府前集結，藉由銬上手銬、腳鐐、眼罩，象徵邱和順遭囚遭遇，靜默繞行總統府32分鐘，象徵邱和順的32年，呼籲總統回應特赦邱和順的訴求。
據悉，邱和順案是指邱和順等人遭控先後犯下「苗栗業務員柯洪玉蘭命案」及「新竹國小學童陸正綁架案」，案件偵辦、審判過程中，有刑求、證據瑕疵、證物遺失、自白與客觀事實不符等爭議，引發社會各界關注。
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