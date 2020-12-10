散布「蔡政府花錢不手軟」2網友送辦 法官：都不罰！

台北市警文山一分局「打假」，先後將散布「蔡政府豪華部長級便當」消息的2名網友依違反社會秩序維護法造謠事件移送裁罰，台北地院認為，移送資料沒有證據證明網友事前知道訊息為假，分別對2名網友裁定不罰，可抗告。

引起警方注意的訊息是「這是小英政府開部長級會議中午吃的便當，山珍海味。剛才上網查詢一下，這是『山海樓』手工台菜餐廳的『山海珍寶盒三層便當』，一份有17樣菜色，可供4到6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得花費1745」，以及「此超豪華餐廰為米其林一星，蔡政府花錢不手軟」。

文山一分局網路巡邏蒐證，今年10月12日先將邵姓網友移送法辦，警方繼續監控，又發現蔡姓網友也在臉書轉貼訊息，10月29日再將蔡移送法辦，2案由台北地院審理。

台北地院認為，邵姓網友雖散布相關網路訊息，但依卷內資料，無證據證明邵發表訊息時，知道是不實事實而故意散布，邵散布的內容雖有批評政府的負面評論，但言論是針對特定對象，不會使聽聞者產生畏懼、恐慌等負面心理而影響公共安寧，裁定不罰。