無業男迷戀檳榔西施 要求額外服務遭拒竟摸臀襲胸判6月

台南市57歲無業徐姓男子去年12月間經永康區某檳榔攤，看上身材火辣的檳榔西施，向她購買100元的檳榔，又加碼放了1000元在店內桌上，暗示檳榔西施進一步提供性服務遭拒，竟腦羞成怒，強行撫摸其臂部及胸部，西施徒手反擊還遭打傷臉部，徐坦承犯行，台南地院認他犯強制猥褻罪處6月徒刑，可上訴。

檢警調查，徐於去年12月10日下午1時40分，在永康區某檳榔攤，向檳榔西施購買100元的檳榔，又放置1000元在店內桌上，暗示西施為他提供性服務遭拒。徐竟強行撫摸其臀部，經西施徒手反推抗拒。

未料，他不但動手推打西施，徒手撫摸其胸部，且動手朝西施臉部揮打，還再三撫摸臀部及胸部，致西施顏面部擦挫傷、右手肘挫傷。西施不堪受辱，到醫院驗傷外，提供監視器畫面，對徐提告。