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她嗆戴「五星旗」帽的人被罰錢 法官：不尊重不同立場
賴姓婦人誤會帶著五星旗的我國籍人是中國籍，嗆對方「不要臉」、「滾回去」被訴；賴婦稱，她對宣揚中共政治立場的人感到憤怒，否認犯罪；台北地院認為，賴婦不尊重不同的政治意見，依公然侮辱罪判她罰金3000元。可上訴。
61歲賴婦2018年9月15日下午在「台北101大樓」前看見被害人帶著五星旗，雙方對「法輪功」團體的評論發生口角，對被害人嗆「你不要臉」、「你滾回去」，被害人提告，賴婦被起訴。
賴婦辯稱，她和對方政治立場不同，誤會對方不是台灣公民，且對非台灣人在台宣揚中共政治立場感到憤怒，脫口說出個人的意見，沒有貶低對方。
賴婦警詢時供稱，因當時對方挑釁，戴的中國帽子插著五星旗，「以為中國人已經侵犯到台灣，而完全沒有兄弟友邦的態度」，才會叫對方滾回去，說對方不要臉則是不滿對方的政治立場。
法官認為，依賴婦供述，她顯然在不滿情緒下咒罵，不是單純表達意見，有公然侮辱的故意；賴婦不尊重不同的政治意見，以言詞攻擊被害人，逾越必要範圍，考量她在熱鬧的購物中心辱人，依法量處罰金刑，可易服勞役。
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