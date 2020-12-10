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逆子當場辱罵老父「雜種」 違反保護令判處拘役40日
台中市民葉男對妻子顏女及老父葉翁暴力相向，經法院核發保護令，限制不得對妻子及老父實施暴力及騷擾行為，未料他於3月間以「你娘」、「你娘老X掰」辱罵顏女；又在警員到場後，當場辱罵老父「雜種」，台中地院今天以違反保護令將他判處拘役40日。
判決書指出，葉男去年經法院核發通常保護令，不得對老父及妻子顏女實施家庭暴力行為，不得對老父及顏女為騷擾行為。
葉男於去年3月2日下午，在台中市居住處與顏女發生爭執，辱罵她「你娘」、「你娘老X掰」，並拉下店面鐵門，又拔取顏女的機車鑰匙，再以腳踹開顏女所使用的機車。
又於老父回到居處，及員警到場處理後，葉同日下午，當場辱罵老父「雜種」，經老父報警處理。
葉男坦承欲拉下鐵門，並拔取店面鐵門並拔走顏女所使用的機車鑰匙，另以言語辱罵老父「雜種」，但否認違反保護令犯行，辯稱「我沒有辱罵妻子，我是因為要拿回妻子所取走的鑰匙，才拔取她機車鑰匙，我只是腳放在機車上，並非踢機車，案發時是妻子打我」。法官不採信，予以判刑。
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