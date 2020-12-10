沖冷水、噴殺蟲劑虐死97歲公公 病媳無罪逆轉改判15年

戚姓女子因97歲杭姓公公拒絕午睡，她不僅沖冷水、踩胸口，還噴灑殺蟲劑、放冷凍雞肉凍公公，最終凌虐公公致死，被依傷害致死罪嫌起訴，士林地院一審認為戚女罹思覺失調症，案發時無辨識能力，判無罪但監護5年。案經上訴，台灣高等法院今改依殺人罪判15年。

戚女與杭姓丈夫二度結婚，高齡的公公平時由外籍看護照顧生活，戚女在旁協助；前年12月20日，她不滿公公不回房午睡，強拉公公到浴室，在冬天裡沖他冷水，還拉扯推擠，公公多次撞擊浴室內硬物，她更還放冷凍雞肉凍公公、朝他噴殺蟲劑後離開浴室，隔天看護發現公公身體冰冷死亡，經解剖認定是戚女家暴傷害導致死亡。

一審根據醫院報告，認為戚女長期患有思覺失調症，還曾因毒品導致幻想、被害妄想更加嚴重，煩躁時腦袋會出現白點，服用藥物會減少症狀，但無法完全根除，因難以忍受藥物副作用，長年服藥不規則，案發當時出現幻聽、被控制妄想等病狀，她的丈夫也證稱，案發前半年沒有正常服藥。

法院依案發後相關資料顯示，戚女曾拿刀要殺母親、傳訊息要家人去死、預訂飯店的總統套房等脫序行為；一審審酌，戚女因行為時精神障礙，無法辨識行為違法，且需長期監護治療，為預防再出現類似憾事，造成家人沉重負擔及危害公共安全，依法判無罪，並令入相當處所施以監護5年。