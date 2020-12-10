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辯稱不知包裹內容物 幫「花媽」拿包裹賺300被判刑3月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義葉姓男子日前透過臉書，接受暱稱「花媽」的人委託，到貨運站領取包裹再轉交他人，每件包裹賺300元；警方發現葉所領送包裹，為詐騙集團寄送的存摺、金融卡，檢察官偵查後依詐欺罪起訴，法官本月初依幫助犯詐欺取財罪判刑3月，得易科罰金9萬元，犯罪所得300元沒收。

判決書指出，葉男透過臉書瀏覽求職訊息，接受暱稱「花媽」的人委託，去年3月晚間10時，到空軍一號客運嘉義嘉北站，領取詐騙集團成員黃姓男子所寄送包裹，翌日上午再將包裹送到嘉義火車站交予「花媽」指派男子，並領取酬勞300元。

彰化警方日前偵辦詐騙集團案，發現葉所收送包裹，為詐騙集團銀行存摺、金融卡，並有洪姓、康姓被害人被詐騙匯款，認定葉為賺取每件300元報酬代領包裹，使詐欺集團成員因此得以運用包裹內人頭帳戶行騙，助長犯罪集團惡行。

葉男雖供稱只賺300元，不知道包裹內容物，但法官認定現在郵寄包裹很方便，甚至可郵寄到宅取貨，怎有人會多花300元請人代領，葉男應該很清楚代領包裹有問題，主觀上具有幫助詐欺之不確定故意甚明，不採信葉男辯詞，依法判刑。

葉男為賺300元，幫詐騙集團代領包裹，被嘉義地院判刑3月，若易科罰金9萬元。記者卜敏正／攝影
葉男為賺300元，幫詐騙集團代領包裹，被嘉義地院判刑3月，若易科罰金9萬元。記者卜敏正／攝影

詐騙集團 詐欺 嘉義

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