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老闆傳A片玷辱女員工 判刑4年10月還賠80萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

王姓老闆傳色情影片給年輕女員工，在車內要求女員工播放他傳送的色情影片，趁機性侵得逞，又以挑選衣服為由，要求女員工至工廠，隨後將鐵門拉下，撫摸被害人下體，二審依乘機性交等罪將他判刑4年10月。民事部分，一審判決王賠償女員工80萬元，扣除犯罪被害人補償審議委員會已補償支付34萬元，王還要給付被害人46萬元。

二審合議庭審酌，王男與被害女為老闆與員工關係，王男竟未能尊重被害人之身體自主權，利用被害人心智缺陷，不能抗拒機會，對被害人為乘機性交行為，又違反被害人意願對其為強制猥褻行為，犯後無悔意，予以判刑。

判決書指出，王姓老闆明知女員工有輕度智障，無性自主能力，2018年3月5日晚間，駕自小貨車載女員工至中市太平區山上停放，於車內要求女員工以平版電腦播放他所傳送色情影片，擅自以嘴巴吸吮、親吻被害人胸部，並將手伸她的內褲撫摸被害人下體，又叫被害人為他口交得逞。

同年3月6日晚間，王以挑選衣服為由，要求女員工前往他所經營的工廠，待女員工挑選完畢欲返家時，他將工廠鐵門拉下，不顧被害人拒絕，吸吮被害人胸部，並伸手撫摸被害人下體，被害人不堪受侵犯，將此事告訴社工人員，報警查獲王男。

民事部分，一審法官斟酌被害人受害程度、所受痛苦情形，王男的犯行，以及他事後飾詞狡辯並移轉名下不動產，並考量雙方身分、地位、經濟能力，認女員工請求王男賠償100萬元，稍嫌過高，核減為賠償80萬為適當。

一審判決王男賠償女員工80萬元，扣除犯罪被害人補償審議委員會已補償支付34萬元，王還要給付被害人46萬元。至於犯罪被害人補償審議委員會已補償支付34萬元，由中檢向王求償。

老闆傳色情影片給女員工觀賞，在車內要求女員工播放他傳送的色情影片，趁機性侵得逞，民事部分，一審判決王男賠償女員工80萬元。圖／本報資料照
老闆傳色情影片給女員工觀賞，在車內要求女員工播放他傳送的色情影片，趁機性侵得逞，民事部分，一審判決王男賠償女員工80萬元。圖／本報資料照

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