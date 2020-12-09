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失聯12年女孩母親指前夫對她家暴 但前夫否認
彰化一名女童在11歲時不知去向，最近警方在高雄找到年已23歲的女孩，原來12年前她是被母親帶走。高雄市政府社會局關心母女狀況，派員探視母女，母親（林女）說出當年與前夫離婚的原因，是丈夫曾在酒後對她家暴，她之所以把女兒帶走，是與前夫分居期間，每次去探視由前夫照顧的女兒時，女兒總是哭著要跟她回家，她很不忍心，才帶著女兒離開彰化並搬到高雄。不過，林女的前夫否認對林女家暴。
林女告訴高雄市社會局社工，前夫喝酒後或有些不如意，會對他家暴，她才決定與前夫離婚；女兒是自願跟她在一起的，她沒有限制女兒的行動。據了解，2005年間，林女的前夫曾被控家暴，但此案後來撤告。
林女告訴社工，搬到高雄之後，她擺過路邊攤賣小吃，近年和女兒一起做網拍生意，她存了一些錢，母女倆扣除房租，省吃儉用，日子還過得去。
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