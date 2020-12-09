8歲女童遭阿公性侵哭求救 阿嬤竟回「看妳可愛逗妳玩」

花蓮一名44歲古姓男子在2009年至2014年與女友同居時，竟在廚房性侵女友年僅8歲的孫女，當時孫女哭著求救，阿嬤卻回「那是看你可愛逗你玩」，事後女童在母親的陪同下向警方報案。高等法院花蓮分院近日全案審結，判古男7年6個月有期徒刑，並須賠償女童及女童家人40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，古男在2010年12月間趁女友不在家時，在廚房從後方環抱坐在餐椅上的女童，強迫她無法離開，還進一步強吻、性侵女童得逞。事發後，女童打電話向阿嬤哭訴，但阿嬤卻不相信，竟回「大人是看妳可愛，所以逗妳玩」，讓女童求助無門。

女童事後身心出現狀況，甚至罹患憂鬱症，開始自殘、輕生，接受心理醫師治療後，諮商師通知阿嬤到場，沒想到阿嬤還責怪女童為何不能釋懷遺忘。心理諮商師見狀後，決定通報學校，並協助女童向古男提出告訴。

法官認定，古男自己也有8歲的孩子，卻做出天理不容的犯行，依刑事部分審結依加重強制性交罪，判處古男有期徒刑7年6月，民事部分則判應賠償女童及女童家人共40萬元，可上訴。

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