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新冠疫情裁罰案 行政執行署追1708萬入國庫
法務部行政執行署今天表示，執行新冠肺炎違反防疫規定裁罰執行案，到今天為止，累計分案執行423案，已執行250案結案，追回1708萬9518元入國庫，執行案達成率為59%，金額達成率則為25.35%。
行政執行署今天說，統計到今天下午為止，總計全國開罰1146案，有468案民眾不繳罰鍰，依法移送執行署全國各分署強制執行，但有45件獲撤案，實際執行案件數為423案。
行政執行署說，全國分署完成追討清償的有250案，執行金額是1708萬9518元，相關執行案中有12件是「百萬級」裁罰案，除了士林分署的1件執行結案，屏東分署的2件與宜蘭分署的3件因被裁罰義務人為外籍人士，已驅逐出境。
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