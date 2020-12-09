新冠疫情裁罰案 行政執行署追1708萬入國庫

每當有交通事故發生，最常讓駕駛感到困惑的，或許不是誰該負責（反正有保險公司負責？），而是「我該留下，還是可以離開」？如車禍發生，駕駛認為與自己無關、或是覺得對方「看起來沒怎樣」而貿然離開，到底這樣算不算「肇事逃逸」呢？

2020-12-09 12:14