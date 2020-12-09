「無償性服務」換韓粉不投票 36歲男下場不必坐牢

36歲張姓男子今年1月間涉發文表示，若韓國瑜支持者不去投總統票，「將無償提供一次一定令你難忘的性服務」，被依總統副總統選罷法起訴；高雄地院審理認為，張造成的危害低，也沒真的做性服務，考量有自白能減刑，今下午依行求不正利益罪判9月徒刑，褫奪公權1年，宣告緩刑2年，可上訴。

張姓男子今年6月首度開庭時身著女裝，自稱跨性別者，法官詢問是否稱呼「張女士」較自在？他回答「對」；今天下午張並沒到庭聆聽宣判。

起訴指控，張姓男子為使國民黨籍總統候選人韓國瑜無法當選，今年1月9日在IG、臉書貼文「實在是沒招了，能為國家貢獻的專長或影響力也不夠......。那就這樣吧！如果你是韓粉（需提出各種社群媒體的發言或發文佐證），只要能1/11不去投票（需將身份證寄至指定的地點，我會拒簽收原址退回），我將無償提供一次一定令你難忘的性服務，你要知道，能拿出來交換的，一定要是最好的。」檢調今年1月13日傳喚張姓男子到案，訊後被命令限制住居。

張姓男子開庭時表達願認罪，並解釋，理念相對自由的候選人是他比較想要的，「用身體的不快樂，來交換內心更重要的東西」，沒意識到這舉動違法；法官當時還問，「確實想用性服務交換韓粉不投票？」他點頭，但指出當時貼文被截圖散布，收到的網友私訊都不認識，感到驚慌，他其實是想給臉書好友看、再表達詳細政治立場，PO文深層意義是為表達「我對這張票選擇的堅定程度，願意用性交換！」

法官認為，張姓男子承認有公開PO文，否認他知道此舉是違法，考量他已工作有社會經驗，也承認知道性服務有價值，卻仍用此交換投票權人不行使投票權，顯示有認知違法。