司法院：函轉立院徵詢羈押許可 未涉審判

司法院代北院函轉徵詢立法院許可羈押現任立委函文，媒體報導，有法官質疑侵害審判獨立。司法院今天指出，僅代為函轉，並未涉入任何審判事項。

台北地方法院審理立委涉收賄案，由於羈押中的現任立委蘇震清、廖國棟羈押期限屆滿，北院今天表示，已將徵詢同意的公函呈請司法院轉呈立法院。合議庭將以立法院回函結果，依法做成強制處分裁定。

聯合報報導，司法院於11月19日發函給全國法院，要求法院審理案件須依憲法增修條文第4條第8項徵詢立法院許可時，「請由本院轉送立法院」，也將以「最速件」處理，引起反彈聲浪。有法官認為明顯侵害審判核心，有干預審判之虞。

司法院下午發布新聞稿指出，司法院鑑於憲法增修條文第4條第8項規定，關於徵詢許可的「程序」如何進行，憲法或其他現行法並未有所規範。考量這是程序事項未涉及審判核心，且該憲法上特權既屬立法院，所以關於程序事項宜尊重立法院具體形成。

司法院表示，國外也有類似情形，如日本國會法規定，法院應向內閣提出請求書，由內閣轉知國會；德國聯邦眾議院議事規則規定，法院應經聯邦司法部長向聯邦眾議院議長請求。

司法院指出，11月19日函各級法院，請法院於另有法規可資依循之前，倘認應依憲法增修條文第4條第8項規定徵詢立法院許可時，申請函由司法院轉送立法院。

司法院強調，司法院堅守維護審判獨立的立場，於接獲各級法院依憲法增修條文第4條第8項徵詢立法院許可的函文，及立法院回覆的函文，即刻代為函轉，不涉入任何審判事項。