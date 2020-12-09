凱羿購輕質循環油疑遭詐騙 董事長按鈴告掮客

股票上市公司凱羿-KY董事長蔡謀賦，今天到新北地檢署按鈴，申告仲介購買輕質循環油的劉姓男子、顏姓女子夫婦擔任掮客涉嫌詐欺，整個買賣過程疑似是一場騙局。

蔡謀賦表示，今年因疫情衝擊導致營收下滑，為彌補業績增加營收，因此買賣醫療手套及輕質循環油，但發現掮客劉姓夫婦提出的油品保證書、油品護照、原產地證明、配額證書都是偽造的。

蔡謀賦接受聯訪時表示，採購過程，曾向莫斯科台北經濟文化協調委員會、俄羅斯某公司駐北京辦事處，及莫斯科地區商業及工業議會查證，發現上述證書疑涉嫌造假。

蔡謀賦說，劉姓夫婦涉嫌以假油權、幽靈公司，詐欺採購油品。凱羿-KY時任董事長蔡謀燦在採購185萬噸、逾新台幣10億元的輕質循環油，公司支付訂金48.8萬歐元後，驚覺有異報警，認為從頭到尾都是場騙局。