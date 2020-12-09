模擬法庭國民法官審殺人案 精神科醫師鑑定人到庭作證

國民法官法2023年元旦上路，士林地方法院舉行國民法官模擬法庭，依新法規定選任6名國民法官，選用「離職員工殺害上司」涉犯殺人未遂案模擬審判，今精神專科醫師鑑定人出庭作證，讓模擬法庭更加擬真。

為使審、檢、辯方和民眾熟悉國民法官新制，累積操作經驗，士林地院昨天起連續3天舉辦國民法官模擬法庭演練，實際運作「起訴狀一本、卷證不併送、檢辯互為證據一次性開示」等新制。

模擬法庭由檢方挑選殺人未遂案例，員工不滿主管給的工作量太多，心生不滿，離職後偽造公司員工識別證，購買作案用柴刀，趁機混入公司殺傷主管。被告坦承傷害犯行，否認殺人犯意，辯護人主張被告案發當時受到精神疾病的影響，適用減刑。

法院指出，為了讓國民法官感受真實審判狀況，雖實際案例中的刀具沒收，檢察官購買同款刀具，供法庭上提示調查證據。另一亮點是，法院邀請實際案例中的精神鑑定鑑定人，亞東紀念醫院精神專科醫師鄭懿之醫師到庭作證，接受檢辯雙方交互詰問及法官、國民法官訊問。

鄭醫師共累積558件精神鑑定，其中刑事案件鑑定達270件，經驗豐富。她庭後受訪表示，模擬法庭上各方都仍在熟悉流程，開庭時間拉得比較久，再者就是國民法官訊問時，問題較難聚焦、抓不到問題核心。例如國民法官問「憂鬱症吃藥會不會好？」與門診病人會問的問題相似，這時審判長會協助澄清，抓住問題核心。

士院指出，本次模擬法庭的國民法官選任，均依國民法官法規定進行，寄出107份通知書及「候選國民法官資格與意願調查表」，回收83份，計有49名候選國民法官到庭參與選任，最後選出6名國民法官及4名備位國民法官。

國民法官年紀從20歲至50歲，職業包含公司總經理、從事資訊業、會計、家管、捷運公司人員，備位國民法官有副機長、行銷、會計、教會人員等。