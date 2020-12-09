男子不堪照顧母親壓力情緒失控打死母 一審判9年6月

屏東52歲蔡姓男子，因不滿兄弟姐妹將臥病母親丟給他照顧，他竟情緒失控，用手、鈍器打傷媽媽腿部，母親送醫後急救不治，3個月後，法醫認定是因為雙腿骨折等傷害，引發大量肺血脂肪栓塞死亡，屏東地院依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處有期徒刑9年6月，可上訴。

屏東地院今下午宣判，蔡姓男子出庭聆判，獲悉判決結果後，情緒平靜。屏東地院判決指出，蔡姓男子曾因為有打媽媽的家暴行為，核發民事通常保護令在案，但仍因為長期照護母親，日積月累下壓力沒有獲得紓解，情緒失控下，在2019年10月1日上午9點25分開始，每隔3到15分鐘，就打媽媽雙腿、膝蓋，造成母親雙腿骨折，導致大量肺血脂肪栓塞，10月2日下午1點2分，發現母親死亡，送醫急救無效。

當下送醫後，因為死因不明，報請刑事相驗，經法醫研究所追查後，3個月後釐清死因，死因是左脛骨近端膝蓋處骨折等傷害，引發大量血脂肪栓塞死亡，檢警拘提蔡姓男子到案；合議庭審理，蔡辯稱他是幫母親「按摩」，否認打母親。

合議庭考量，蔡姓男子與媽媽長期共住一處，彼此沒有深仇大恨，而對母親暴力相向，但應無置母親於死的動機與犯意，僅得認蔡姓男子有傷害母親犯意。