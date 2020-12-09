架3支震樓神器擾鄰讓住戶不得安寧 科技男涉強制罪起訴

新北一名從事科技業的徐姓男子因為在永和居所裝設「震樓神器」製造噪音，吵得社區大樓其他住戶不得安寧，日前被多名鄰居提告妨害自由；由於他本人不住在那裡，偵辦此案的新北地檢署為保全證據，開出拘票並聲請搜索票，指揮警方將人帶回，並查扣3支震樓神器，全案今依強制罪起訴。

據調查，震樓機器最早源自於大陸，俗稱「震樓神器」，其主要功能是以敲擊、振動方式製造聲響，用鐵桿將其固定在天花板，可將聲響傳遞至樓上空間，干擾鄰居作息。該商品當初開發目的就是製造噪音，用「以暴制暴」方式，報復樓上鄰居所製造的噪音，但後來衍生不少爭議，曾有人因為使用這項機器被依強制罪判刑5月確定，還得鄰居24萬元。