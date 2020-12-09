立委收賄／遇立法院就「矮三分」 司法院要求代轉公文挨轟

立委集體收賄案正在法院審理中，繼立委陳超明交保後，台北地方法院也有意續押立委蘇震清、廖國棟，不同於9月裁押後，北院直接發函詢問立法院，這次北院是透過司法院「轉送」公文；原因是司法院日前發函給全國各級法院，要求若有案件需徵詢立法院許可時，要透過司法院轉送立法院，遭質疑侵害審判獨立。

檢方起訴立委收賄案後，台北地院9月22日裁定羈押陳超明、廖國棟、蘇震清等立委，因正值立法院會期期間，北院直接函詢立法院，罕見在凌晨派法警送公文至立院，但立院僅有保全無法代替收文，隔天二度派人親送公文，立院也火速同意羈押。

據悉，立法院事後認為由「地院」發函「層級太低」，也正式發函向司法院反映；司法院11月19日發函給全國法院，要求法院審理案件須依憲法增修條文第4條第8項徵詢立法院許可時，「請由本院轉送立法院」，也將以「最速件」處理，引起反彈聲浪。

有資深法官指出，案件在審理期間，一切事項由合議庭決定，法院當然有立場直接發函立院，何須司法行政插手？他說，司法院口口聲聲喊捍衛「審判獨立」，但這紙公文卻明顯侵害審判核心，有干預審判之虞。

另名法官說，北院9月22日直接函詢立院，事後也不見司法院有異議，卻在立院不滿後立即發函各級法院，明顯遇立法院就「矮三分」，也在「打臉」北院，公告周知北院先前的做法錯了。

法官指出，司法院公函寫明「依據立法院11月19日函辦理」，立院11月19日來函，司法院當天就發函各級法院，「司法院宛如是立法院的下級機關」，司法院將手伸入審判事務，不免讓法官未來發函都得擔心被司法院「審查」。

司法院指出，徵詢的流程未涉及審判核心，而是屬於程序事項，且此部分憲法上特權屬於立院，基於「尊重」國會而發函各級法院，但沒有強制力，若法院堅持直接函詢立院，也只能尊重合議庭的決定。