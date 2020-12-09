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釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

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蘇震清、廖國棟延押「曝心證」 法官函立院請求許可

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟涉貪羈押禁見中，台北地院上周開庭審理，認2人仍有羈押必要，司法院昨（8日）函文請求許可羈押。

台北地院中午證實，為符合憲法增修條文規定，已發函立法院，如獲許可，合議庭即製作正式的裁定書。

蘇震清、廖國棟被控分別向太流公司前負責人李恆隆收賄2580萬元、790萬元，現由台北地院審理，審理進行到準備程序。

不同的差異是，同案被告立委陳超明涉案情節單純，合議庭上周五傳喚李恆隆、「白手套」郭克銘由檢、辯交互詰問，已完成證據調查，法官認，為陳超明有羈押原因、但無羈押必要，裁定陳以500萬交保、三限，以及每周二去苗栗竹南派出所報到，早蘇、廖一步獲得人身自由。

蘇、廖的一審首次羈押期3個月將於本月21日到期，有鑑於今年9月21日立委貪瀆案起訴裁押蘇、廖、陳3名立委時，引發憲法適法性討論，另外，立院跨黨團委員是次還認為審查時間太匆促等，合議庭因此決定要延押蘇、廖時，提前作業在裁定出爐前曝露心證，函詢立院請求續押立委。

民進黨立委蘇震清。本報資料照片
民進黨立委蘇震清。本報資料照片
民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟涉貪羈押禁見中，台北地院上周開庭審理，認2人仍有羈押必要，司法院昨（8日）函文請求許可羈押。圖/記者蔡佩芳翻攝
民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟涉貪羈押禁見中，台北地院上周開庭審理，認2人仍有羈押必要，司法院昨（8日）函文請求許可羈押。圖/記者蔡佩芳翻攝
民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟涉貪羈押禁見中，台北地院上周開庭審理，認2人仍有羈押必要，司法院昨（8日）函文請求許可羈押。圖/記者蔡佩芳翻攝
民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟涉貪羈押禁見中，台北地院上周開庭審理，認2人仍有羈押必要，司法院昨（8日）函文請求許可羈押。圖/記者蔡佩芳翻攝

陳超明 廖國棟 蘇震清

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