統促黨候選人何建華遭控招待陸配旅遊無罪 法院判決理由出爐

中華婦女聯合會理事長何建華曾經列名中華統一促進黨不分區立委候選人，她被控招待陸籍配偶到大陸廈門旅遊涉賄選，依違反公職人員選舉罷免法起訴，台北地院一審判她無罪；案件上訴，台灣高等法院今駁回檢方上訴，仍判何建華無罪；檢方仍可依速審法規定提起上訴。

高院指出，本案旅遊屬於「購物團」並非全程招待，團費也與坊間團費相當，應屬於何建華以聯合會名義常態性舉辦的旅遊活動。

再者，旅客中有2人不具選舉投票權、1人實際上沒有參加旅遊；旅客對住宿、餐飲的評價，僅屬於主觀價值判斷，無法認定何建華提供「低於市價、行程優良」的旅遊。

判決指出，何建華除了在本案旅遊群組中傳送競選廣告文宣，也同時傳至其餘旅行團、武夷山參訪團等群組，可見何建華非特別針對本案旅客，而是選舉期間無差別的廣為拜票，屬於正常拜票行為，因此維持判無罪。

檢方指控，何建華利用聯合會名義，透過臉書招攬有投票權的陸配參加「2019金廈文化交流之旅」，藉小三通往來金門、廈門，有24人參加，原本每人團費1萬5000元，但她和旅行社談妥以優惠團費7800元，還在旅遊群組訴求「政黨票投統促黨」，被認定賄選。

何建華否認賄選，稱她根本不熟識統促黨主席張安樂，2019年11月時，因朋友找她列名統促黨不分區立委，她即答應對方。