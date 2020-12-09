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蘇震清、廖國棟一審羈押15個月不違法 近期裁定是否續押

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟向太流公司前董事長李恆隆收賄2580萬元、790萬元協助李奪回SOGO百貨經營權，涉貪汙不違背職務收賄罪，被法官裁定羈押禁見，2人押期到本月21日屆期，合議庭上周四提早提解2人開訊問庭，近日評議決定是否作續押裁定。

一審法院審理羈押被告時，如被告是犯「10年以下」之罪，第一次押期為3個月，可延長3次，每次押期為2個月；如果是「10年以上」之罪，第一次押期不變仍為3個月，但可延長羈押到6次，每次押期還是2個月。

蘇震清、廖國棟涉犯不違背職務收賄罪，法定刑度是7年以上有期徒刑，可判處的刑度超過「10年以上」，因此，理論上，台北地院合議庭如果認有必要，裁定讓蘇、廖羈押15個月也不違法，但實際裁定羈押或交保，需視案情而定。

上周四開庭時，蘇震清否認犯罪，指檢方蒐證的李恆隆自白光碟疑人為變造，批檢方要有程序正義才能談實質正義，他將繼續在看守所內絕食凸顯檢察官辦案不公。

廖國棟說，他沒能力、沒財力、沒動機逃亡，對SOGO案也沒有過多著墨；廖的律師吳兆原說，廖國棟的獨子原訂今年9月舉行婚禮，因廖被羈押延期至明年1月21日，希望合議庭裁定廖可以具保停押，好讓廖去參加獨子的婚禮。

立委蘇震清辦公室指蘇在台北看守所內絕食。記者陳俊智／攝影
立委蘇震清辦公室指蘇在台北看守所內絕食。記者陳俊智／攝影

廖國棟 收賄 蘇震清

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