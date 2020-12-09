基隆環保局長錄用條件不符技工 涉公文書登載不實起訴

基隆地檢署偵辦基隆市環境保護局長賴煥紘、清潔隊隊長潘家齊，為錄用與技工條件不符之人，在甄選相關簽文、評分表等公文書登載不實，今天偵查終結，認定賴、潘涉刑法行使不實登載公文書罪嫌，提起公訴。市府環境保護局長賴煥紘得知起訴內容後，表示目前開會中，晚點再說明，清潔隊長潘家齊手機轉到語音信箱。

基隆地檢署指出，依據基隆市環境保護局職工工作規則第5條第1項第2款規定，僱用之技工需具有「持有技術士執照或高級職業學校以上相關科系畢業」或「國中畢業，並具有2年以上相關實務經驗，持有證明文件」條件之一，不具汽車修護執照、學歷、工作經驗之田姓男子卻經環保局於民國108年5月30日甄選錄取。

法務部廉政署蒐獲情資後，報請基隆地檢署檢察官唐道發指揮偵辦，發現田姓男子等7人，為使形式上符合汽車修護相關工作經驗2年以上之技工甄選條件，委請熟識的車廠開立田姓男子擔任汽車修護工之不實在職證明用以應考。

基隆地檢署說，而屬意錄用田男並知悉田在職證明虛偽的賴煥紘，則與知情之潘家齊在環保局甄選相關簽文上，不實登載田男符合技工甄選條件意旨之內容，並由擔任甄選委員之潘家齊評選田男為第一名，綜合評選結果予以錄取。全案偵結，分別起訴涉犯行使公務員登載不實之賴、潘及涉犯行使業務登載不實文書罪嫌之田姓男子等7人。

市府環境保護局長賴煥紘得知起訴內容後，表示目前開會中。清潔隊長潘家齊手機轉到語音信箱。