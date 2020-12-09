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社工督導傳不倫社局被控包庇 彭懷真：送政風調職務
台中市政府社會局今年4月爆發何姓督導與部屬女社工發生不倫戀，遭女子丈夫李男錄下2人在車內的對話向媒體爆料，並指「社會局包庇！」社會局長彭懷真表示，今年4月發生時，調查資料後送政風，目前調整職務。
台中市社會局長彭懷真表示，事發後不久何姓督導已請育嬰假，女社工已調整職務。彭懷真是知名婚姻丶愛情諮商專家，曾寫過「愛情下課了」一書。
他受訪表示，「我們真的很難過」希望先生心情平復下來，面對愛情下課了，還是要以智慧處理孩子與法律問題，盡量不要複雜化，靜下心來解決問題。
社會局表示，當事人主管接獲投訴後積極處理，與當事人個別約談，並先行調整職務，分開工作場域，督導管理。有關員工工作規範與權益，均按人事管理相關規定辦理，涉及個人與家庭隱私部分不便評論。
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