社工督導傳不倫社局被控包庇 彭懷真：送政風調職務

台中市政府社會局今年4月爆發何姓督導與部屬女社工發生不倫戀，遭女子丈夫李男錄下2人在車內的對話向媒體爆料，並指「社會局包庇！」社會局長彭懷真表示，今年4月發生時，調查資料後送政風，目前調整職務。

台中市社會局長彭懷真表示，事發後不久何姓督導已請育嬰假，女社工已調整職務。彭懷真是知名婚姻丶愛情諮商專家，曾寫過「愛情下課了」一書。

他受訪表示，「我們真的很難過」希望先生心情平復下來，面對愛情下課了，還是要以智慧處理孩子與法律問題，盡量不要複雜化，靜下心來解決問題。