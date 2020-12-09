不爽香爐旁亂尿尿！他拿鐵椅砸死人替宮主出氣判關10年

屏東縣男子余逸興得知陳姓男子在姑姑經營的宮廟香爐旁隨地小便，氣得出手痛毆陳，還拿鐵椅重砸，導致陳肋骨骨折刺破肺，送醫宣告不治；一審依傷害致死罪判刑8年，二審改判10年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，余逸興有妨害公務等多項前科，他稱屏東牡丹鄉某宮廟的邵姓女宮主為姑姑，2018年10月23日傍晚6點多，他在廟宇附近的小吃店與友人飲酒時，聽聞陳姓男子稍早在廟內香爐香爐旁坐在椅子上直接小便，氣憤陳不尊重姑姑。

余同日晚間7時許在廟宇對面的社區活動中心附近找到陳，氣得徒手陳毆打陳在地，用腳踹胸、背部；陳不滿而叫罵回擊，余更加不滿繼續出手，拿社區活動中心的鐵製椅子，朝陳背部痛打後離去。

陳事後向一旁小吃店求救，店家通知陳父前來，陳父報案請求送醫，陳仍因肋骨骨折、右肺被肋骨斷面刺破，導致大量血胸、氣胸，搶救至隔天凌晨3點多不治身亡。

警方案發後將余拘提到案，扣得犯案用的鐵椅，余承認毆打是為教訓陳；一審認定余是傷害犯意而非殺人，批他不以和平、理性方式處理，反讓自己情緒失控而拳腳相向，雖有道歉仍未獲得死者家屬原諒，依傷害致死罪判8年徒刑。