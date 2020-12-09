快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 侯友宜批「大台北最可惡組織」

中國「蛋殼公寓」吃人事件：坑殺房客房東的金融陷阱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不爽香爐旁亂尿尿！他拿鐵椅砸死人替宮主出氣判關10年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣男子余逸興得知陳姓男子在姑姑經營的宮廟香爐旁隨地小便，氣得出手痛毆陳，還拿鐵椅重砸，導致陳肋骨骨折刺破肺，送醫宣告不治；一審依傷害致死罪判刑8年，二審改判10年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，余逸興有妨害公務等多項前科，他稱屏東牡丹鄉某宮廟的邵姓女宮主為姑姑，2018年10月23日傍晚6點多，他在廟宇附近的小吃店與友人飲酒時，聽聞陳姓男子稍早在廟內香爐香爐旁坐在椅子上直接小便，氣憤陳不尊重姑姑。

余同日晚間7時許在廟宇對面的社區活動中心附近找到陳，氣得徒手陳毆打陳在地，用腳踹胸、背部；陳不滿而叫罵回擊，余更加不滿繼續出手，拿社區活動中心的鐵製椅子，朝陳背部痛打後離去。

陳事後向一旁小吃店求救，店家通知陳父前來，陳父報案請求送醫，陳仍因肋骨骨折、右肺被肋骨斷面刺破，導致大量血胸、氣胸，搶救至隔天凌晨3點多不治身亡。

警方案發後將余拘提到案，扣得犯案用的鐵椅，余承認毆打是為教訓陳；一審認定余是傷害犯意而非殺人，批他不以和平、理性方式處理，反讓自己情緒失控而拳腳相向，雖有道歉仍未獲得死者家屬原諒，依傷害致死罪判8年徒刑。

二審認為，余跟死者不熟識也無嫌隙，且陳在廟內隨地大小便一事，邵姓女宮主已報警處理完畢，他卻還是主動挑釁痛毆陳，手段粗暴、未將人送醫，考量死者家屬上訴求重判、雙方未和解，加重改判余10年徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

屏東縣男子余逸興得知陳姓男子在姑姑經營的宮廟香爐旁隨地小便，氣得出手痛毆陳，二審改判10年。示意圖／ingimage
屏東縣男子余逸興得知陳姓男子在姑姑經營的宮廟香爐旁隨地小便，氣得出手痛毆陳，二審改判10年。示意圖／ingimage

延伸閱讀

債務人不滿債主臉書嗆「5千元記得還」 假還錢⋯真痛毆

影／嘉義水上宮廟遶街請舞團熱舞 驚傳男子偷拍遭圍毆

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

陸軍官校工安意外 工人肋骨多處骨折頸椎疑似斷裂

相關新聞

蘇震清、廖國棟一審羈押15個月不違法 近期裁定是否續押

民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟向太流公司前董事長李恆隆收賄2580萬元、790萬元協助李奪回SOGO百貨經營權，涉貪...

怎樣才算肇事逃逸？釋字777號解釋後的用路須知

每當有交通事故發生，最常讓駕駛感到困惑的，或許不是誰該負責（反正有保險公司負責？），而是「我該留下，還是可以離開」？如車禍發生，駕駛認為與自己無關、或是覺得對方「看起來沒怎樣」而貿然離開，到底這樣算不算「肇事逃逸」呢？

統促黨候選人何建華遭控招待陸配旅遊無罪 法院判決理由出爐

中華婦女聯合會理事長何建華曾經列名中華統一促進黨不分區立委候選人，她被控招待陸籍配偶到大陸廈門旅遊涉賄選，依違反公職人員...

基隆環保局長錄用條件不符技工 涉公文書登載不實起訴

基隆地檢署偵辦基隆市環境保護局長賴煥紘、清潔隊隊長潘家齊，為錄用與技工條件不符之人，在甄選相關簽文、評分表等公文書登載不...

為了遊戲嗆輸贏 毒犯拿菜刀砍人頭因一關鍵未釀人命

台中市黃姓男子有毒品前科，他在今年6月間向老闆的蔡姓友人，借遊戲點數起口角，雙方互嗆「來輸贏」，黃到廚房拿菜刀攻擊蔡的頭...

社工督導傳不倫社局被控包庇 彭懷真：送政風調職務

台中市政府社會局今年4月爆發何姓督導與部屬女社工發生不倫戀，遭女子丈夫李男錄下2人在車內的對話向媒體爆料，並指「社會局包...

不爽香爐旁亂尿尿！他拿鐵椅砸死人替宮主出氣判關10年

屏東縣男子余逸興得知陳姓男子在姑姑經營的宮廟香爐旁隨地小便，氣得出手痛毆陳，還拿鐵椅重砸，導致陳肋骨骨折刺破肺，送醫宣告...

貿然開車門害後方機車慘摔 24歲女駕駛代價是判賠100萬

桃園蘇姓女子路邊臨停要下車，卻沒注意後方車輛就貿然開車門，導致毛姓騎士反應不及迎面撞上，當場摔斷左腿6個得休養半年，他連...

凱羿採購輕質循環油疑遭詐騙 董座赴新北檢按鈴申告

上市公司凱羿-KY（2939）採購輕質循環油傳遭詐騙，損失48.8萬歐元，董事長蔡謀賦今前往新北地檢署按鈴申告，指控掮客...

二手輪椅是醫療器材？ 女PO網拍賣挨罰3萬元法官撤罰單

台南市鄭姓女子去年間將原屋主廢棄不用的二手輪椅，PO上拍賣網站販售，覺得不妥又下架，經雲林縣衛生局查獲，台南市衛生局認她...

台中社會局爆發婚外情醜聞 主管：投訴當天即調整職務

台中市社會局爆發男督導與女部屬關係不正常的醜聞，據了解，是一名何姓督導與人妻社工外遇，社工的丈夫李男，錄下2人在車內的鹹...

影／市價300萬口罩機遭檢查扣 155萬起標一路喊到208萬

台中地檢署在今年9月間查獲黃姓業者涉嫌自行購買口罩機，販售仿冒國家隊「台灣優紙」公司的口罩牟利，檢方查扣業者使用的一台口...

熱門新聞

影／1999被打爆！台南農地焚燒高雄大半市區異味勿外出運動

女童被失婚母帶離消失12年 尋獲已23歲沒就學沒身分證

男闖中橫管制站失蹤1個月找嘸人 家屬提告控警瀆職

恐怖！14歲少年運動中心做spa 遭黑壯男逼口交

竹聯寶和會涉館長槍擊案 新北檢警逮到幕後老大

離婚女帶國小女兒消失12年 女孩長大才被尋獲面容憔悴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。