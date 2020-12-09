貿然開車門害後方機車慘摔 24歲女駕駛代價是判賠100萬

桃園蘇姓女子路邊臨停要下車，卻沒注意後方車輛就貿然開車門，導致毛姓騎士反應不及迎面撞上，當場摔斷左腿6個得休養半年，他連同精神撫慰金等向蘇求償461萬多元；法院審酌，蘇刑事被依過失傷害罪判拘役50天，考量毛的傷勢等，一共判蘇應賠償他100萬8363元，可上訴。

毛男主張，蘇女（24歲）去年6月19日下午3點多，開車沿蘆竹區南崁路行駛，在路邊停車打算下車時，卻沒注意後方車輛，就冒然開啟駕駛座車門，導致他當時騎機車經過閃避不及，迎面撞上車門後慘摔，導致他左腳骨折、全身多處擦傷。

毛並連同半年不能工作損失、機車維修費、醫療、考績獎金、看護，以及精神撫慰金355萬元等，一共向蘇女求償461萬8783元；對此，蘇女認為，毛僅得請求1個月看護費，而求償考績獎金部分不合理，聲明原告之訴駁回。

法院認為，道路交通安全規則112條規定，汽車臨時停車或停車，汽車駕駛人或乘客開啟車門或關閉車門，應確認安全無虞後，再將車門開啟至可供出入幅度，迅速下車並關上門；另外，蘇女刑事部分已經被依過失傷害罪判處拘役50日，認定毛男求償有據。