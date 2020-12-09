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凱羿採購輕質循環油疑遭詐騙 董座赴新北檢按鈴申告
上市公司凱羿-KY（2939）採購輕質循環油傳遭詐騙，損失48.8萬歐元，董事長蔡謀賦今前往新北地檢署按鈴申告，指控掮客劉孟和、顏瑜燕詐欺，盼檢察官盡早將罪犯繩之以法。
凱羿公司今年第3季財報揭露醫療手套採購預付款項損失，以及輕質循環油採購銷售合約或有負債，蒙受6790萬元損失，以及可能承擔鉅額違約金約10億元，以股本4.57億元看，違約金已超過二個股本。
事發後，凱羿公司因未依規定發布重大訊息被證交所開罰，董事長蔡謀燦本月1日也以個人業務繁忙理由請辭，由弟弟蔡謀賦接手董座和總座職位。凱羿公司也強調，前董事長蔡謀燦已墊還全部預付款，目前公司營運一切正常。
凱羿公司表示，劉孟和夫婦數月前宣稱可以從國外引進具有油權的油品，獲利可期，時任董事長的蔡謀燦為增加公司營收，透過劉氏夫婦介紹，先後以凱羿公司和個人名義與俄羅斯、大陸等地公司簽訂5份油品買賣合約，也分別支付了6.8萬、42萬歐元油品價金，未料其中有詐。
凱羿指出，採購過程中，劉孟和夫婦一直阻止買賣雙方直接洽談，經過查證，才發現劉孟和夫婦所提出油品保證書、護照，產地證明和配額證書等資料都是偽造的。
董事長蔡謀賦今天強調，公司目前並沒有任何損失，公司的帳也都即時上傳、透明公開，所屬的簽證會計師也都依照正常程序作業，截至目前一切正常。至於油品採購案，既然全案是一場騙局，凱羿公司就沒有履約義務，也無違約情事，為了讓投資大眾放心，才會選擇按鈴申告，希望檢察官速偵速結。
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