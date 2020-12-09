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二手輪椅是醫療器材？ 女PO網拍賣挨罰3萬元法官撤罰單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市鄭姓女子去年間將原屋主廢棄不用的二手輪椅，PO上拍賣網站販售，覺得不妥又下架，經雲林縣衛生局查獲，台南市衛生局認她未領藥商執照販售醫療器材，依藥事法裁處3萬元罰鍰，她質疑行政人員缺業績，還是欺負善良的老百姓？提起行政訴訟，台南地院認無證據認定該二手輪椅供作醫療器材用，撤銷原處分，可上訴。

台南市衛生局調查，鄭女及先生未領有藥商許可執照，去年1月間以其帳號在奇摩拍賣網站 ，下刊登販售「二手輪椅、中古輪椅」醫療器材，經雲林縣衛生局查獲，移由戶籍所在地的台南市衛生局查證屬實，依違反藥事法相關規定，同年6月間裁處3萬元罰鍰，鄭女向衛福部提訴願被駁回。

鄭女表示，夫妻兩人是一介平民，也是社會的勞動者，更是義務協助國小隔代教養、弱勢孩童及社區老人服務。她說，因不知道誰需要輪椅，隨著網路的發達，就放在網路平台上看看有沒有人需要，放沒幾天，感覺不太妥當，就立即下架！不知半年後，人在台南，卻收到雲林縣衛生局的罰則。

她指出，收到衛生局來函前約6個月早已下架，並無出售紀錄，且未危害他人身心或造成他人金錢損失，也無任何利益所得。「真的是無意的」她質疑行政人員是缺業績，還是欺負善良的老百姓？懇請法官明察。

台南市衛生局表示，醫療器材相關管理行為有別於一般商業行為，對民眾生命、身體健康財產影響甚鉅，自當從嚴從實加以監督管理，藉以提高醫療器材品質，使民眾健康與消費的權益得以保障。

衛生局強調，本件符合正當行政程序，且違規事實屬實，同時，依藥事法相關規定處罰鍰3萬元，已兼顧法、理、情、比例原則及行政目的。

台南地院認為，鄭女在網站上所刊登「二手輪椅、中古輪椅」，僅有照片及標示二手品等文字，並無任何與醫療相關的廣告描述，且刊登在居家、家具與園藝網頁，同時，輪椅可供作非病患行動不便者的助行移動用，也可供作病患助行移動用，無證據認定它供作醫療器材用。

台南地院指出，輪椅的良窳優劣，目視可及，與藥品的高風險不同，不宜作目的性的擴大解釋。倘對隨機、零星的藥品或醫療器材的販賣者有確實管制範圍的必要，宜從修法著手。

台南市鄭姓女子去年間PO上拍賣網站販售屋主廢棄不用二手輪椅，覺得不妥又下架，經衛生單位查獲裁罰3萬元，台南地院認證據不足撤銷原處分及訴願決定。圖／本報資料照
台南市鄭姓女子去年間PO上拍賣網站販售屋主廢棄不用二手輪椅，覺得不妥又下架，經衛生單位查獲裁罰3萬元，台南地院認證據不足撤銷原處分及訴願決定。圖／本報資料照

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