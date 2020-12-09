台中社會局爆發婚外情醜聞 主管：投訴當天即調整職務
台中市社會局爆發男督導與女部屬關係不正常的醜聞，據了解，是一名何姓督導與人妻社工外遇，社工的丈夫李男，錄下2人在車內的鹹溼對話，要求妻子辭職並與何男斷乾淨，否則提告。
台中市社會局強調，此案在今年4月底收到投訴，當事人主管接獲投訴後，積極處理，與當事人個別約談，並先行調整職務，分開工作場域，督導管理。
據了解，被投訴的社工、督導都非正式公務員，均是約聘人員，沒有在市府局本部上班，都在市府的外館工作，因此局本部內同事均不知狀況。
台中市社會局表示，局長並無置之不理，有關員工工作規範與權益，均按人事管理相關規定辦理，其餘涉及個人與家庭隱私部分不便評論。
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