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影／市價300萬口罩機遭檢查扣 155萬起標一路喊到208萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署在今年9月間查獲黃姓業者涉嫌自行購買口罩機，販售仿冒國家隊「台灣優紙」公司的口罩牟利，檢方查扣業者使用的一台口罩機，今天在台中地檢署後方廣場拍賣，新機台原價為300萬，檢方經鑑價後，以155萬元起標後，雖然只有6人參與投標，但投標者一路喊價到208萬，才由張姓男子購得，張受訪時低調表示，「幫朋友買的」。

台中地檢署在今年9月間，偵辦台北市黃姓業者，涉嫌涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，當時檢方查扣黃的涉案口罩機等贓證物，今天上午9時30分，在台中地檢署後方廣場舉辦變價拍賣，拍賣物是一台一拖二口罩機、不織布25箱、包邊條9袋、耳帶7箱、鼻梁條12捆、紙箱等物品，起標價為155萬，負責執拍的檢察官為張聖傳。

檢方指出，拍賣的一拖二口罩機是在今年8月間才出廠的，9月就被檢警查扣到案，市價約300萬元，經鑑價後今天以155萬元起標，一共有6位民眾參與投標。

今天上午展開拍賣後，有兩位投標者對口罩機特別有興趣，以每次加一萬喊標的方式，互相競標、喊價，不斷拉抬價格，最後由張姓男子以208萬結標，在結束前另一方還向執拍檢察官表示，「可不可以讓我打電話問一下」，未料卻引來張的抗議，認為這樣就失去競標意義，最後由張得標。

張姓男子低調表示，他本身不是口罩業者，是幫朋友購買，朋友是從事相關產業的，今天得標的價格，也在朋友提供的預算之內，沒有超過預算。

台中地檢署偵辦台北市漢賓國際公司黃姓業者，涉嫌販售偽冒國家隊「台灣優紙」公司醫療口罩牟利，台中檢調在今年9月8日兵分五路至北部、中部地區搜索，查出黃等已生產75萬片，出售給台中、南投、雲林大盤商，查扣其中40萬片，另有35萬片流入市面。

台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，最後依208萬結標。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，最後依208萬結標。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，最後依208萬結標。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，最後依208萬結標。圖／台中地檢署提供
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，雖然現場下著大雨，但仍有6位民眾加入喊標，最後以208萬結標。記者陳宏睿／攝影
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，雖然現場下著大雨，但仍有6位民眾加入喊標，最後以208萬結標。記者陳宏睿／攝影
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，雖然現場下著大雨，但仍有6位民眾加入喊標，最後以208萬結標。記者陳宏睿／攝影
台中地檢署今天變價拍賣一台市價300萬的口罩機，雖然現場下著大雨，但仍有6位民眾加入喊標，最後以208萬結標。記者陳宏睿／攝影

口罩

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